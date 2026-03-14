Nga đáp trả Anh về cáo buộc giúp Iran tấn công căn cứ phương Tây tại Iraq 14/03/2026 19:02

(PLO)- Đại sứ quán Nga tại Anh bác cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey rằng Moscow hỗ trợ Iran tấn công căn cứ phương Tây tại Iraq.

Ngày 13-3, Đại sứ quán Nga tại Anh ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey rằng Moscow tham gia hỗ trợ cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự phương Tây tại khu vực Erbil (miền bắc Iraq).

Tuyên bố của ĐSQ Nga nêu rõ rằng cáo buộc của ông Healey là “hoàn toàn hư cấu” và không phản ánh thực tế, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi không thể không lưu ý đến một cáo buộc do ông Healey đưa ra, khi ông nói rằng Nga đã hỗ trợ Iran trong cuộc tấn công vào căn cứ tại Erbil. Trí tưởng tượng của ông ấy đã đi quá xa. Các quan chức cấp cao của Mỹ cũng cho biết họ không nắm được bất kỳ thông tin nào cho thấy điều đó” - tuyên bố của đại sứ quán Nga nhấn mạnh.

Một góc trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow. Ảnh: BNG NGA

Phái bộ ngoại giao Nga cho rằng phát biểu của ông Healey về “mối đe dọa từ Nga” mang động cơ chính trị trong nước.

Các nhà ngoại giao Nga cũng cho rằng chính London mới là bên đang cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Theo tuyên bố, máy bay quân sự Anh hoạt động gần không phận Nga thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, sau đó chia sẻ dữ liệu với lực lượng Ukraine.

“Tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp khi được sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga đòi hỏi hoạt động trinh sát vệ tinh chi tiết, chỉ thị mục tiêu và sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia có khả năng tích hợp dữ liệu vào các hệ thống vũ khí phức tạp” - tuyên bố viết.

Theo đại sứ quán Nga, nhân sự Anh cũng đã có mặt tại Ukraine để huấn luyện, trang bị và cố vấn cho các đơn vị Ukraine, đồng thời hỗ trợ một số khâu trong lập kế hoạch tác chiến và chỉ huy.

“Câu hỏi về việc những hoạt động này phù hợp ra sao với các cam kết lặp đi lặp lại rằng Anh không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột vẫn còn chưa được giải đáp” - tuyên bố kết luận.

Anh chưa bình luận về tuyên bố của ĐSQ Nga.

Ngày 12-3, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã nhằm vào một căn cứ quân sự được phương Tây sử dụng tại khu vực Erbil. Theo Bộ này, không có binh sĩ Anh nào bị thương, một số binh sĩ Mỹ đã bị thương nhưng không quá nghiêm trọng.

Theo tờ The Guardian, ông Healey đã cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng sau các phương thức tác chiến quân sự của Iran trong vụ tấn công UAV nói trên.

“Tôi nghĩ sẽ không ai ngạc nhiên khi cho rằng ‘bàn tay ẩn giấu’ của ông Putin đứng sau một số chiến thuật của Iran, và có thể cả một phần năng lực của họ” - ông Healey nói.