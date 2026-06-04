Hy Lạp gửi công hàm phản đối Ukraine vụ xuồng không người lái Hải quân Kiev vào vùng biển 04/06/2026 05:44

(PLO)- Căng thẳng ngoại giao bùng phát giữa Hy Lạp và Ukraine sau khi Athens cáo buộc xuồng không người lái hải quân của Kiev đã xuống vùng biển Hy Lạp.

Ngày 3-6, Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết nước này đã gửi công hàm phản đối tới Ukraine sau khi phát hiện một xuồng không người lái hải quân Ukraine mang theo chất nổ trong vùng biển Hy Lạp vào tháng trước, theo tờ Kyiv Independent.

Chiếc xuồng mà Hy Lạp khẳng định là của Ukraine đã được các ngư dân phát hiện trên bờ biển đảo Lefkada vào ngày 7-5, làm bùng phát căng thẳng ngoại giao giữa Athens và Kiev.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hy Lạp - bà Lana Zochiou cho biết các quan chức Hy Lạp đã trực tiếp nêu vấn đề với phía Ukraine và các đối tác quốc tế sau cuộc điều tra về chiếc xuồng không người lái này. Athens cho rằng phương tiện này đã “đe dọa nghiêm trọng hoạt động hàng hải”.

Một xuồng không người lái của Hải quân Ukraine. Ảnh: CƠ QUAN AN NINH UKRAINE

Theo Bộ Ngoại giao Hy Lạp, Ngoại trưởng Hy Lạp Giorgos Gerapetritis đã thông báo cho Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas về kết quả điều tra, liên hệ với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, đồng thời trao đổi vấn đề này với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trong cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng EU tại TP Limassol (Cyprus).

Hy Lạp cũng đã gửi công hàm phản đối ngoại giao chính thức tới Kiev vào các ngày 28 và 29-5, cả bằng lời nói lẫn văn bản, tại Athens và Kiev.

Trong các công hàm phản đối, Hy Lạp lập luận rằng sự hiện diện của phương tiện này đã gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và có thể dẫn đến thương vong dân sự hoặc gây thiệt hại cho môi trường.

Athens cũng cảnh báo rằng việc mở rộng các hoạt động quân sự sang khu vực Địa Trung Hải - nơi mà Hy Lạp mô tả là “cách rất xa chiến tuyến thực tế của cuộc chiến” - có thể làm suy giảm an ninh quốc gia của Hy Lạp và gây tổn hại cho nền kinh tế.

Dù tái khẳng định quyền tự vệ của Ukraine, Hy Lạp cho rằng quyền đó “không thể biện minh cho những hành động như vậy”.

Bộ Ngoại giao Hy Lạp cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với sự hiện diện của các phương tiện mặt nước không người lái có vũ trang trong vùng biển nước này, đồng thời kêu gọi Ukraine không thực hiện những hành động tương tự trong tương lai.

Về phía Kiev, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Heorhii Tykhyi tuyên bố rằng không có bằng chứng nào cho thấy phương tiện này có liên quan các hoạt động xuồng không người lái hải quân của Ukraine.