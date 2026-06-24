VIDEO: Giẫm đạp khi xem World Cup ở quảng trường, nhiều người thương vong 24/06/2026 15:45

(PLO)- Xảy ra vụ giẫm đạp kinh hoàng khi hàng ngàn người hâm mộ bóng đá tập trung tại quảng trường Hashemite, thủ đô Amman (Jordan) để xem trận đấu World Cup vào sáng 23-6, làm 1 người chết và 8 người bị thương.

Ngày 23-6, giới chức Jordan cho biết 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tại thủ đô Amman. Vụ việc xảy ra khi hàng ngàn người hâm mộ bóng đá tập trung tại quảng trường Hashemite để cổ vũ đội tuyển quốc gia Jordan trong trận đấu World Cup với Algeria vào sáng 23-6, theo hãng tin Reuters.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy quảng trường chật kín người hâm mộ bóng đá xem trận đấu trên màn hình lớn. Sau khi vụ giẫm đạp xảy ra, lực lượng cứu hộ và an ninh đã có mặt tại hiện trường để sơ cứu.

Theo Tổng cục Công an Jordan, 9 người đã được đưa vào bệnh viện sau vụ việc. Một người trong số đó sau đó đã tử vong.

Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra.

Đám đông người hâm mộ tập trung tại quảng trường Hashemite ở thủ đô Amman (Jordan) để xem trận đấu. Nguồn: RT/X