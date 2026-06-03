Mỹ lên tiếng vụ Iran đánh trụ sở Hạm đội 5 ở Bahrain 03/06/2026 08:42

(PLO)- Mỹ thông tin về việc Iran tấn công trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain và một căn cứ không quân trong khu vực bằng tên lửa và UAV.

Ngày 3-6, truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain và một căn cứ không quân trong khu vực bằng tên lửa và máy bay không người lái. Đây là động thái đáp trả của Tehran sau khi Mỹ tấn công vào một tháp truyền thông phía nam đảo Qeshm của Iran.

Hải quân IRGC cũng đã nhắm mục tiêu vào tàu Panaya bằng tên lửa để đáp trả việc Mỹ tấn công vào một tàu chở dầu của Iran gần eo biển Hormuz bằng tên lửa gây hư hại phòng máy. Trước đó, Mỹ cho biết đã nã tên lửa vào một tàu đang hướng đến cảng đảo Kharg của Iran sau khi con tàu này "phớt lờ nhiều lời cảnh báo" và không tuân thủ các chỉ thị được đưa ra theo lệnh phong tỏa trên biển của Hải quân Mỹ.

"Việc phá vỡ an ninh eo biển Hormuz sẽ khiến quân đội Mỹ phải trả giá đắt" - truyền thông Iran dẫn lời IRGC cho hay.

Ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ hải quân Hạm đội 5 của Mỹ tại Manama, Bahrain. Ảnh: PLANET LABS PBC

Đáp lại thông tin này, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTOM) đăng đàn trên Facebook khẳng định tất cả cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đều thất bại. Theo cơ quan này, lực lượng Mỹ vẫn luôn cảnh giác và sẵn sàng phòng thủ trước những hành động gây hấn vô cớ của Iran.

CENTOM cho biết lực lượng này đã mở các cuộc tấn công tự vệ vào đảo Qeshm "để đáp trả các nỗ lực tấn công của Iran".

"Iran đã phóng một số tên lửa đạn đạo về phía các nước láng giềng trong khu vực. Tuy nhiên, tất cả đều không trúng mục tiêu dự định" - đài ABC News dẫn thông cáo của CENTOM.

Thông cáo này cho biết thêm tất cả các tên lửa bắn vào Bahrain và Kuwait đều "bị vỡ vụn trên đường bay" hoặc bị hệ thống phòng không bắn hạ.

Hãng thông tấn nhà nước KUNA của Kuwait dẫn lời quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của đối phương vào hôm 2-6 (giờ địa phương) nhưng không nói rõ các mối đe dọa này xuất phát từ đâu.