Ông Trump nói Mỹ đã tiêu diệt trùm băng đảng khét tiếng Venezuela 13/06/2026 09:49

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã tiêu diệt Hector Rusthenford Guerrero Flores – thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng Tren de Aragua ở Venezuela.

Ngày 12-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công và tiêu diệt Hector Rusthenford Guerrero Flores (còn được biết đến với tên Nino Guerrero) – thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng Tren de Aragua ở Venezuela, theo hãng tin Reuters.

“Theo chỉ thị của tôi, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công nhanh chóng và hiệu quả để tiêu diệt thành công Nino Guerrero – thủ lĩnh khét tiếng của Tren de Aragua. Đây là một trong những tổ chức khủng bố khát máu nhất hành tinh. Hành động này được phối hợp chặt chẽ với những người bạn của chúng ta ở Venezuela. Đó là những người mà chúng ta đang hợp tác rất tốt” – ông Trump viết trên Truth Social.

Hector Rusthenford Guerrero Flores. Ảnh: OVP/BBC

Bài đăng của ông cũng đính kèm một video ghi lại cảnh quả đạn bắn trúng một tòa nhà, khiến nó bốc cháy dữ dội.

Video được đính kèm trong bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social. Nguồn: realDonaldTrump/Truth Social

Ông Trump không nêu rõ thời điểm cuộc tấn công diễn ra.

Theo Reuters, chính quyền ông Trump đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào Guerrero và các thủ lĩnh khác của tổ chức Tren de Aragua bằng các lệnh trừng phạt vì cáo buộc liên quan các hoạt động tội phạm như buôn lậu ma túy bất hợp pháp, buôn người và rửa tiền.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xếp Tren de Aragua vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Phía Venezuela chưa bình luận về vấn đề này.