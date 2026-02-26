Mỹ 'bật đèn xanh' cho việc bán lại dầu Venezuela cho Cuba 26/02/2026 05:35

(PLO)- Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ cấp phép cho các công ty xin giấy phép để bán lại dầu của Venezuela cho Cuba để “hỗ trợ người dân Cuba, bao gồm khu vực tư nhân”.

Ngày 25-2, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ cấp phép cho các công ty xin giấy phép bán lại dầu của Venezuela cho Cuba, một động thái có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng ở Cuba, hãng Reuters dẫn thông báo đăng trên trang web của bộ này.

Từ đầu tháng 1, Mỹ đã kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela sau khi bắt Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong hơn 25 năm qua, Venezuela là nhà cung cấp chính dầu thô và nhiên liệu cho Cuba. Hai nước thực hiện việc này thông qua một hiệp ước song phương, chủ yếu theo hình thức đổi hàng hóa và dịch vụ.

Mexico từng nổi lên như một nguồn cung thay thế cho Cuba. Tuy nhiên, theo dữ liệu vận chuyển, Mexico cũng đã ngừng giao nhiên liệu cho đảo quốc Caribe kể từ khi một lô hàng cập cảng Havana vào tháng 1.

Một giàn khoan dầu trên hồ Maracaibo ở TP Cabimas, Venezuela. Ảnh: BLOOMBERG

Các tập đoàn giao dịch lớn như Vitol (Thụy Sĩ) và Trafigura (Hà Lan) đảm nhận phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela. Mỗi năm, họ xuất khẩu hàng triệu thùng sang Mỹ, châu Âu và Ấn Độ và lưu trữ thêm hàng triệu thùng tại các cảng trung chuyển ở Caribe để bán lại khi cần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết những nước đồng minh từng nhận dầu của Venezuela theo hình thức đổi hàng, trả nợ hoặc các thỏa thuận khác nay phải trả theo giá thị trường. Trong số các nước này có Trung Quốc và Cuba.

Hôm 25-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đến Caribe để bắt đầu các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo, những người cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Cuba có thể làm mất ổn định khu vực.

Theo Reuters, ngay cả với chính sách mới, vẫn chưa rõ Cuba có đủ khả năng chi trả cho việc mua dầu nếu không có các điều khoản ưu đãi hay không.

Trong bối cảnh Cuba gặp khó khăn trong việc thanh toán nhập khẩu nhiên liệu trên thị trường giao ngay những năm gần đây, bất kỳ thương vụ mua tiềm năng nào từ các nhà giao dịch được cho là sẽ yêu cầu các điều khoản thương mại thông thường như bảo lãnh ngân hàng và thanh toán tiền mặt.

Bộ Tài chính Mỹ cũng nêu rõ các giao dịch tiềm năng phải “hỗ trợ người dân Cuba, bao gồm khu vực tư nhân”, trong đó có xuất khẩu phục vụ mục đích thương mại và nhân đạo tại Cuba, còn các giao dịch có liên quan hoặc mang lại lợi ích cho quân đội Cuba hoặc các cơ quan nhà nước khác sẽ không được áp dụng.

Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ trước đó đã ban hành hướng dẫn cho biết xuất khẩu cũng như tái xuất khẩu khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ tới các thực thể đủ điều kiện thuộc khu vực tư nhân Cuba sẽ được cho phép. Chính phủ Cuba kiểm soát việc phân phối nhiên liệu động cơ và cung cấp điện thông qua các doanh nghiệp nhà nước, nhưng người tiêu thụ nhiên liệu cũng bao gồm các hãng hàng không tư nhân và các công ty khác.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các bên nộp đơn không nhất thiết phải có một pháp nhân được thành lập tại Mỹ, và các giới hạn trong giấy phép được cấp vào tháng 1 cho phép xuất khẩu rộng rãi dầu Venezuela sẽ không áp dụng đối với Cuba.

Cuba và Venezuela chưa bình luận về thông tin trên.