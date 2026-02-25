Công ty Mỹ sẽ được phép bán dầu sang Cuba, tàu dầu Nga đang tới Havana? 25/02/2026 16:07

(PLO)- Xuất hiện thông tin chính quyền ông Trump sẽ cho phép các công ty năng lượng Mỹ bán dầu và nhiên liệu cho các doanh nghiệp tư nhân tại Cuba, trong khi đó một tàu dầu nghi chở nhiên liệu Nga được cho đang hướng về Havana.

Công ty tình báo hàng hải Windward cho biết một tàu chở dầu bị nghi đang vận chuyển nhiên liệu của Nga sang Cuba, sử dụng nhiều biện pháp che giấu hành trình, thường thấy ở “hạm đội bóng tối”, đài Fox News đưa tin ngày 24-2.

Dữ liệu từ MarineTraffic cho thấy con tàu mang tên Sea Horse được ghi nhận đang hoạt động ngoài khơi bờ Đông nước Mỹ ngày 24-2, với tín hiệu định vị ở trạng thái “roaming”, tức không xác định rõ điểm đến.

Theo Windward, tàu chở dầu của Nga ban đầu phát tín hiệu điểm đến là Havana vào ngày 7-2, và từng treo cờ Hong Kong trước khi âm thầm thay đổi lộ trình.

Các phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng tại một trạm nhiên liệu ở thủ đô Havana (Cuba). Ảnh: EPA/TASS

Sau đó, tàu đã thay đổi tín hiệu Hệ thống nhận dạng tự động (AIS), hiển thị rằng nó sẽ đến “Biển Caribe” trong vòng hai tuần - một mô tả mơ hồ mà Windward cho rằng thường được sử dụng để che giấu cảng đến cuối cùng.

Điểm đến tiếp theo lại được chuyển thành Gibraltar để “nhận chỉ thị”, dù con tàu khi đó đã đi qua eo biển này. Windward đánh giá đây là hành vi không phù hợp với lộ trình thương mại thông thường.

Phân tích của Windward cũng cho thấy tàu Sea Horse đã nhận hàng thông qua hoạt động sang mạn (ship-to-ship, STS) được thực hiện ngoài khơi gần CH Cyprus.

Trong quá trình bốc hàng, tín hiệu AIS của tàu đã tạm thời bị tắt - “một chiến thuật trong các hoạt động hàng hải mang tính che giấu nhằm tránh sự giám sát của cơ quan quản lý”, theo Windward.

Dữ liệu của Windward còn chỉ ra rằng độ mớn nước của tàu tăng lên vào ngày 8-2, vài ngày sau khi rời khỏi khu vực thường được sử dụng làm nơi lưu trữ nổi và trung chuyển các lô hàng dầu chưng cất trung bình của Nga có nguồn gốc từ các cảng Biển Đen.

Trước đó, con tàu đã neo đậu lảng vảng trong khu vực này khoảng 2 tuần trước khi rời đi.

Nga và Cuba chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ở một diễn biến khác, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin quan chức Mỹ (đề nghị không tiết lộ danh tính) cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có động thái bất ngờ đối với Cuba.

Cụ thể, chính quyền ông Trump dự kiến sẽ trấn an các công ty năng lượng rằng họ vẫn có thể bán dầu và nhiên liệu cho các doanh nghiệp tư nhân tại Cuba, sau khi chiến dịch gây sức ép mới của Mỹ làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trên đảo quốc Caribe này.

Theo vị quan chức Mỹ, Washington sẽ nhấn mạnh rằng lệnh cấm năng lượng chỉ áp dụng đối với các giao dịch bán dầu cho chính phủ Cuba, chứ không nhằm vào khu vực tư nhân.

Mỹ chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên.