Chiến sự Nga - Ukraine 19-3: Ukraine tuyên bố tấn công hạ tầng quân sự trong lãnh thổ Nga; Điện Kremlin thông tin về đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine 19/03/2026 07:42

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Moscow tố Kiev tấn công tỉnh Kursk 60 lần trong ngày; Tây Ban Nha công bố viện trợ quân sự cho Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng không kích trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán bị gián đoạn.

Ukraine tuyên bố tấn công hạ tầng quân sự trong lãnh thổ Nga

Ngày 18-3, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine tuyên bố nước này đã tấn công một nhà máy sản xuất máy bay ở tỉnh Ulyanovsk của Nga, nằm sâu trong lãnh thổ Nga khoảng 800 km vào ngày 16-3, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, nhà máy này là Aviastar, một công ty thuộc Tập đoàn Máy bay Thống nhất, sản xuất máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76 MD-90A và máy bay tiếp nhiên liệu Il-78M-90A, cũng như cung cấp dịch vụ bảo trì cho máy bay vận tải An-124 Ruslan của Nga.

Bộ này cho biết thêm rằng cơ sở của công ty bị hư hại ở các mức độ khác nhau và mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Ukraine không cho biết đã sử dụng loại vũ khí nào để tấn công nhà máy.

Tiểu đoàn pháo binh thuộc Trung đoàn xung kích 33 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cũng thông báo rằng quân đội Ukraine đã tấn công một nhà máy sửa chữa máy bay ở tỉnh Novgorod (Nga), cách lãnh thổ Ukraine khoảng 750 km.

Theo Bộ này, các cơ sở tại Nhà máy sửa chữa máy bay số 123 ở Staraya Russa đã bị tấn công vào ngày 17-3, bao gồm cả một nhà chứa máy bay dùng để bảo dưỡng máy bay Il-76 và L-410.

Moscow chưa bình luận về các thông tin trên.

Tỉnh trưởng tỉnh Ulyanovsk - ông Alexey Russkikh tuyên bố rằng 5 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga “đánh chặn và phá hủy” trên khu vực này vào ngày 16-3, nhưng không đề cập việc nhà máy sản xuất máy bay được cho là đã bị trúng bom.

Ở chiều ngược lại, chính quyền địa phương đưa tin rằng vào tối 18-3, UAV Nga đã nhắm mục tiêu vào TP Lviv và khu vực xung quanh ở miền tây Ukraine.

Tỉnh trưởng Lviv - ông Maksym Kozytskyi nói rằng UAV đã tấn công trụ sở khu vực của Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) tại tỉnh Lviv, gây hư hại cho tòa nhà. Không có thương vong nào được báo cáo.

Nga: Ukraine tấn công tỉnh Kursk 60 lần trong ngày

Ngày 18-3, Tỉnh trưởng tỉnh Kursk (Nga) - ông Alexander Khinshtein nói rằng trong ngày, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công bằng 43 UAV các loại, thực hiện 60 cuộc tấn công bằng pháo vào tỉnh này, theo hãng thông tấn TASS.

“Từ 9 giờ sáng 17-3 đến 7 giờ sáng 18-3 (giờ địa phương), tổng cộng 43 UAV của đối phương đã bị bắn hạ. Đối phương đã bắn pháo 60 lần vào các khu vực đã được sơ tán. UAV đã tấn công lãnh thổ của chúng ta 3 lần bằng cách thả các thiết bị nổ” - ông Khinshtein viết trên mạng xã hội.

Ông Khinshtein cho biết thêm rằng không có thương vong và không có cơ sở hạ tầng nào bị hư hại do các cuộc tấn công của Ukraine.

Chính quyền địa phương cũng báo cáo rằng quân đội Ukraine đã tấn công tỉnh Belgorod (Nga) bằng hơn 80 UAV trong 24 giờ qua.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga ngày 18-3 đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Aleksandrovka ở vùng Donetsk và loại khỏi vòng chiến 1.175 binh sĩ Ukraine trên tất cả mặt trận.

Tây Ban Nha công bố viện trợ quân sự cho Ukraine

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (phải) tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) ngày 18-3. Ảnh: X

Ngày 18-3, Tây Ban Nha đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỉ euro (1,2 tỉ USD) dành cho Ukraine khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tới nước này, theo Kyiv Independent.

Khoản viện trợ này, một phần được tài trợ từ Chương trình SAFE của Liên minh châu Âu, sẽ tập trung vào sản xuất chung với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Với gói hỗ trợ mới nhất, “sự hỗ trợ của Tây Ban Nha trong cuộc chiến này sẽ đạt 4 tỉ euro (4,6 tỉ USD)” - Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã tới Madrid để hội đàm với các quan chức Tây Ban Nha và tham dự lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác mới về quốc phòng và kinh tế.

Ông Sanchez đã tiếp đón ông Zelensky tại Cung điện Moncloa, nơi hai bên được cho là đã thảo luận về cuộc chiến Nga-Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, cũng như sự hỗ trợ của Tây Ban Nha đối với lĩnh vực năng lượng của Ukraine.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Zelensky cũng đã gặp lãnh đạo Quốc hội Tây Ban Nha và dự kiến sẽ gặp Vua Felipe VI của Tây Ban Nha.

Điện Kremlin thông tin về đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine

Ngày 18-3, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine hiện đang tạm dừng, theo TASS.

Ông Peskov cũng cho biết đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev vẫn tiếp tục công việc trong khuôn khổ nhóm song phương Nga-Mỹ.

“Ông Kirill Dmitriev vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhóm ba bên hiện đã tạm dừng” - ông Peskov nói, không nêu nguyên nhân của việc tạm dừng.

Mỹ và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.