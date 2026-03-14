Nga triệu tập đại sứ Anh, Pháp liên quan vụ tấn công tên lửa vào Bryansk 14/03/2026 07:12

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Anh và Pháp để phản đối các cuộc tấn công bằng tên lửa - mà Moscow cho là của Anh và Pháp - do quân đội Ukraine thực hiện nhằm vào TP Bryansk (Nga).

Ngày 13-3, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Anh tại Nga - ông Nigel Casey và Đại sứ Pháp tại Nga - ông Nicolas de Riviere liên quan các cuộc tấn công của bằng tên lửa của quân đội Ukraine nhằm vào TP Bryansk (Nga), theo hãng thông tấn TASS. Nga cho rằng các tên lửa này là của Anh-Pháp.

“Ngày 13-3, Đại sứ Casey của Anh và Đại sứ de Riviere của Pháp đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga, nơi họ nhận được sự phản đối mạnh mẽ liên quan cuộc tấn công ngày 10-3 mà quân đội Ukraine thực hiện nhằm vào Bryansk bằng tên lửa hành trình do tập đoàn liên doanh Pháp-Anh MBDA sản xuất” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

“Tại buổi trao công hàm phản đối, phía Nga nhấn mạnh rằng Anh và Pháp đã trực tiếp tham gia vào hành động tấn công này, khiến 7 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Đối với chúng tôi, rõ ràng cuộc tấn công bằng tên lửa vào Bryansk sẽ không thể xảy ra nếu không có sự tham gia của các chuyên gia Anh và Pháp trong khâu lập kế hoạch, cũng như việc chuyển giao dữ liệu trinh sát cho chính quyền Kiev” - tuyên bố cho biết thêm.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow (Nga). Ảnh: TASS

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng nếu London và Paris tiếp tục liên quan các hoạt động quân sự của Ukraine, các quốc gia châu Âu này sẽ phải gánh chịu trách nhiệm đối với những hệ quả tiêu cực của cuộc xung đột vũ trang cũng như sự gia tăng căng thẳng.

Tuyên bố cũng nêu rõ Moscow coi cuộc tấn công bằng tên lửa vào Bryansk là một hành động khiêu khích có chủ ý, nhằm phá hoại những nỗ lực đang gia tăng hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoài ra, phía Nga yêu cầu Anh và Pháp đưa ra phản ứng công khai, rõ ràng và dứt khoát lên án cuộc tấn công ở Bryansk, theo Bộ Ngoại giao Nga.

“Tình trạng im lặng sẽ đồng nghĩa với việc đứng về phía các phương thức khủng bố, điều đáng hổ thẹn đối với những quốc gia là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc” - theo bộ này.

Anh và Pháp chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó xác nhận rằng Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công vào Bryansk hôm 10-3.

“Tổng tư lệnh [Lực lượng vũ trang Ukraine] Oleksandr Syrskyi đã gọi cho tôi và báo cáo về một chiến dịch thành công vừa diễn ra. Một nhà máy ở Bryansk đã bị tấn công” - ông Zelenky nói.

Ông Zelensky cho biết mục tiêu là một cơ sở sản xuất linh kiện điện tử được sử dụng trong tên lửa Nga.