Ông Trump nói Nga ‘có thể’ đang hỗ trợ Iran, bác đề nghị giúp đỡ từ ông Zelensky 14/03/2026 05:38

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “có thể” đang hỗ trợ Iran trong các hoạt động quân sự chống lại Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn của đài Fox News công bố ngày 13-3 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những phát ngôn về thông tin Nga hỗ trợ Iran trong cuộc chiến ở Trung Đônh và lời đề nghị giúp đỡ từ phía Ukraine.

“Tôi nghĩ ông ấy có thể đang giúp họ một chút, và có lẽ ông ấy nghĩ vì chúng tôi đang giúp Ukraine, phải không?” - Tổng thống Trump nói.

“Nó giống như, anh làm vậy và chúng tôi cũng vậy” - ông Trump nói thêm.

Điện Kremlin chưa lên tiếng về bình luận trên của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ đón thi hài các quân nhân Mỹ ở Căn cứ Không quân Dover, bang Delaware (Mỹ) ngày 7-3. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Trump đưa ra phát ngôn trên sau một báo cáo cho rằng Nga đã cung cấp cho Iran thông tin giúp nước này xác định vị trí và tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông. Cho đến nay, 7 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc phản công của Iran nhằm vào các căn cứ Mỹ ở các quốc gia vùng Vịnh.

Trước đó, các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump đã bác bỏ những lo ngại rằng Nga đang hỗ trợ cho các cuộc tấn công của Iran chống lại Mỹ. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với đài CBS News rằng “không ai đang đặt chúng tôi vào nguy hiểm”.

“Chúng tôi đang đặt những người khác vào tình thế nguy hiểm, đó là nhiệm vụ của chúng tôi, vì vậy chúng tôi không lo lắng về điều đó. Chúng tôi sẽ giảm thiểu rủi ro khi cần thiết. Các chỉ huy của chúng tôi đều tính toán tất cả những điều này, nhưng những người duy nhất cần lo lắng lúc này là người Iran, những người nghĩ rằng họ sẽ sống sót ” - ông Hegseth nói.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ hôm 12-3, Tướng Alexus Grynkewich - chỉ huy cao cấp nhất của lực lượng Mỹ tại châu Âu - đã từ chối đưa ra câu trả lời có hay không sự tham gia của Nga trong các cuộc tấn công của Iran.

Tuy nhiên, ông Grynkewich bày tỏ sự tin tưởng rằng quân đội Mỹ đang "phản ứng mạnh mẽ đối với bất kỳ ai hỗ trợ Iran trong việc nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ”.

Hôm 10-3, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói rằng Nga đã bác bỏ thông tin rằng nước này chia sẻ thông tin tình báo với Iran về các tài sản quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đài CNBC đưa tin.

Ông Witkoff nói rằng ông không thể xác nhận liệu Moscow có cung cấp thông tin tình báo cho Tehran hay không, song cho biết các quan chức Nga đã bác bỏ thông tin trên trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin ngày 9-3.

Ông Trump: Chúng tôi không cần sự hỗ trợ của Ukraine

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump nói Mỹ không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc tăng cường khả năng phòng thủ chống máy bay không người lái (UAV) trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra ở Trung Đông.

“Không, chúng tôi không cần sự giúp đỡ [của Ukraine] trong việc phòng thủ UAV. Chúng tôi hiểu biết về UAV hơn bất kỳ ai. Thực tế, chúng tôi có những UAV tốt nhất thế giới” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Những bình luận này được đưa ra như một sự bác bỏ đối với lời đề nghị của Ukraine đối với Mỹ và các nước Trung Đông về việc chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ đã được thử nghiệm trong chiến đấu để chống lại UAV tấn công do Iran sản xuất.

Phát ngôn này cũng dường như mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky rằng Kiev đã đồng ý với yêu cầu của Washington về việc hỗ trợ bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan.

Ngày 13-3, ông Zelensky cho biết hơn 10 quốc gia đã yêu cầu Kiev hỗ trợ, đồng thời xác nhận rằng các chuyên gia Ukraine cũng đã được cử đến Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).