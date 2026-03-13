Chủ tịch Cuba xác nhận đã đàm phán với Mỹ để giải quyết khác biệt 13/03/2026 20:05

(PLO)- Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh mục đích của cuộc đàm phán với Mỹ là xác định các vấn đề song phương cần giải quyết, đánh giá thiện chí của cả hai bên trong việc thực hiện các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân.

Ngày 13-3, Chủ tịch Cuba - ông Miguel Díaz-Canel cho biết các quan chức nước này gần đây đã tiến hành đàm phán với các đại diện chính phủ Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại cho những khác biệt song phương giữa hai quốc gia, theo hãng thông tấn Prensa Latina.

Phát biểu tại cuộc họp với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương và Ủy ban điều hành Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Díaz-Canel giải thích rằng các cuộc trao đổi này được thực hiện phù hợp với chính sách lịch sử của Cách mạng Cuba và dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Raúl Castro, lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước và Chính phủ.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: Prensa Latina

Chủ tịch Díaz-Canel nhấn mạnh mục đích của cuộc đàm phán là xác định các vấn đề song phương cần giải quyết, đánh giá thiện chí của cả hai bên trong việc thực hiện các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác để đảm bảo an ninh, hòa bình trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Chủ tịch Cuba nhấn mạnh rằng phía La Habana đã bày tỏ sự sẵn sàng thực hiện tiến trình này “trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của cả hai quốc gia, chủ quyền và quyền tự quyết của chính phủ hai bên”, có tính đến tinh thần tương hỗ và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông Díaz-Canel cũng nhấn mạnh rằng tiến trình đối thoại đang được tiến hành một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, vì đây là vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ song phương và đòi hỏi nhiều nỗ lực để tạo ra không gian hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy tiến triển và tránh đối đầu.

Nhà lãnh đạo Cuba lưu ý rằng các yếu tố quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trao đổi gần đây. Ông không cung cấp thêm chi tiết về nội dung cụ thể của các cuộc đàm phán hoặc các đại diện của Mỹ tham gia.