Iran công bố video mở đợt tấn công tên lửa thứ 44 vào Israel cùng loạt căn cứ và Hạm đội 5, cảnh báo binh sĩ Mỹ rút khỏi Trung Đông ngay lập tức 13/03/2026 16:33

(PLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phát động đợt tấn công thứ 44 trong chiến dịch “Lời hứa chân thật 4”, sử dụng tên lửa và UAV nhằm vào Israel và mục tiêu Mỹ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa tuyên bố đã phát động đợt tấn công thứ 44 trong chiến dịch mang tên “Lời hứa chân thật 4”, nhằm vào các vị trí quân sự của Israel và Mỹ trong khu vực.

Các hãng truyền thông của Iran như Tasnim, IRNA, IRIB ngày 13-3 dẫn thông cáo của IRGC cho biết các cuộc tấn công nhắm vào nhiều địa điểm tại miền bắc Israel, gồm Kiryat Shmona, Hadera và Haifa, cùng các mục tiêu khác trong khu vực.

IRGC cũng cho biết chiến dịch nhắm tới Hạm đội 5 của Mỹ và một số căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Theo tuyên bố của IRGC, căn cứ không quân Muwaffaq Salti tại Jordan, cũng như các căn cứ Mỹ ở Manama (Bahrain) và Erbil (Iraq), đã hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Iran công bố video khai hỏa tên lửa trong đợt tấn công thứ 44 nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ trên khắp Vùng Vịnh. Nguồn: IRIB

IRGC cho biết chiến dịch được tiến hành vào đêm 12-3.

Theo tuyên bố, các cuộc tấn công được thực hiện bằng sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo dẫn đường chính xác và UAV tấn công. Các loại vũ khí được nêu gồm tên lửa đạn đạo hạng nặng Khorramshahr, tên lửa Emad, tên lửa Qadr, cùng tên lửa Kheibar-Shekan.

IRGC cũng đưa ra cảnh báo đối với binh sĩ Mỹ đang đồn trú trong khu vực, kêu gọi họ rút khỏi Trung Đông ngay lập tức.

“Binh sĩ Mỹ hãy rời khỏi khu vực ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ chôn vùi các người dưới đống đổ nát ở bất cứ nơi nào trong khu vực, dù ở khách sạn, đường hầm, khu công nghiệp hay hầm trú ẩn dưới lòng đất" - hãng tin Al Mayadeen dẫn tuyên bố của IRGC.

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cũng cho biết một máy bay tiếp dầu trên không KC-135 Stratotanker của Mỹ đã bị hệ thống phòng không nhắm mục tiêu tại miền tây Iraq, khẳng định chiếc máy bay đã bị bắn rơi và toàn bộ thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Video ghi lại cảnh được cho là 2 trực thăng Chinook của Mỹ đang cứu hộ sau vụ máy bay KC-135 Stratotanker bị rơi ở miền tây Iraq ngày 12-3. Nguồn: RT/NAYA

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận có xảy ra vụ KC-135 Stratotanker bị rơi, nhưng khẳng định vụ việc “không phải do hỏa lực thù địch", theo đài CNN.

CENTCOM cho biết các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành, song chưa nêu rõ có binh sĩ Mỹ nào bị thương hoặc thiệt mạng hay không.

Trong khi đó, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết rằng có ít nhất 5 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay gặp nạn.