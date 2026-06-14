Nội bộ Tehran chưa thống nhất thỏa thuận với Mỹ; Tướng Iran phát thông điệp rắn 14/06/2026 20:11

(PLO)- Phía Iran chưa phát tín hiệu sẵn sàng ký thỏa thuận với Mỹ trong ngày 14-6; Chỉ huy IRGC tuyên bố rằng Iran không hề suy yếu mà còn mạnh hơn; Máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ gây tắc nghẽn các sân bay Israel.

Thế giới đang dồn sự chú ý vào thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng giữa Mỹ và Iran, được Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể ký trong ngày 14-6. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phía Iran vẫn có những phát ngôn rắn và chưa phát tín hiệu sẵn sàng ký thỏa thuận với Mỹ.

Phía Iran chưa phát tín hiệu sẵn sàng ký thỏa thuận với Mỹ

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Mỹ. Một nguồn tin thân cận với vấn đề cũng cho biết việc xem xét các khía cạnh chính trị, pháp lý và kỹ thuật của thỏa thuận đề xuất vẫn đang được tiến hành, theo hãng thông tấn Fars.

Fars cũng đưa tin rằng nhiều khía cạnh của đề xuất đang được xem xét ở cả cấp chuyên gia và cấp ra quyết định. Theo đó, tất cả tác động tiềm tàng đều sẽ được đánh giá cẩn thận.

Một người phụ nữ đặt dấu vân tay của mình lên biểu ngữ có hình quốc kỳ Iran vào tháng 5. Ảnh: IQNA

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif – người đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán giữa Mỹ và Iran – cho biết các điều khoản có thể được hoàn tất trong “24 giờ tới”. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự lạc quan tương tự, cho biết một thỏa thuận “dự kiến ​được ký kết” vào ngày 14-6.

Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phản bác khả năng ký thỏa thuận vào ngày 14-6.

Nhà lập pháp theo quan điểm cứng rắn Mahmoud Nabavian phản đối ký thỏa thuận với Mỹ theo đề xuất hiện tại. Ông nói rằng thỏa thuận này sẽ đồng nghĩa với việc mở cửa eo biển Hormuz quan trọng “ngay cả cho Israel”.

“Nếu chúng ta muốn thực hiện dù chỉ là một lượng nhỏ làm giàu uranium, trước tiên chúng ta phải xin phép Mỹ – ngay cả cho các mục đích như sản xuất thuốc hoặc điện” – ông Nabavian nói thêm.

Người đứng đầu ngành tư pháp Iran: Các quan chức nhất trí không lùi bước trước kẻ thù

Đài Press TV hôm 14-6 dẫn lời Chánh án Gholamhossein Mohseni-Eje’I – người đứng đầu ngành tư pháp Iran – cho biết tất cả quan chức nhà nước đều thống nhất trong việc chống lại áp lực từ nước ngoài. Ông Mohseni-Eje’I nhấn mạnh rằng không có sự bất đồng nào về việc kiên quyết chống lại các mối đe dọa, có chăng chỉ là khác biệt về phương pháp, “nhưng không có nghi ngờ gì về nguyên tắc kháng cự”.

“Tất cả quan chức trong nước đều nhất trí rằng chúng ta không được lùi bước trước kẻ thù” – ông nói.

Ông Mohseni-Eje’i cảnh báo rằng kẻ thù của Iran đang tìm cách phá hoại sự thống nhất và gắn kết quốc gia.

“Kẻ thù xảo quyệt và gian trá đang tập trung vào việc làm hoen ố sự thống nhất và gắn kết quốc gia của chúng ta” – ông nói.

Người đứng đầu ngành tư pháp Iran nói rằng sự thống nhất trên mọi lĩnh vực của xã hội Iran sẽ tiếp tục, bao gồm “chiến trường, đường phố, ngoại giao và truyền thông.”

Tướng Iran: Tehran không hề suy yếu mà còn mạnh hơn

Ngày 13-6, Thiếu tướng Yadollah Javani – phó chỉ huy IRGC phụ trách các vấn đề chính trị – cho biết IRGC hoàn toàn sẵn sàng đối phó bất kỳ hành động thù địch nào của kẻ thù.

Thiếu tướng Yadollah Javani – phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phụ trách các vấn đề chính trị. Ảnh: PRESS TV

“Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động gây rối nào. Mỹ, châu Âu và các nước trong khu vực nên biết rằng eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư từ nay sẽ được quản trị với luật lệ và trật tự của Iran. Kỷ nguyên sự hiện diện của người nước ngoài và những kẻ cướp bóc [trong khu vực] đã kết thúc” – ông nói.

Ông Javani cũng lưu ý rằng các kẻ thù đã tìm cách lật đổ Cộng hòa Hồi giáo Iran bằng cách ám sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, nhưng lực lượng vũ trang Iran đã giáng những đòn nặng nề vào kẻ thù.

“Ngày nay, Mỹ, Israel và các đồng minh của họ đều sửng sốt vì họ nghĩ rằng cuộc chiến sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhưng trái với dự đoán của họ, Iran đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhiều nhà phân tích thừa nhận rằng Iran không hề suy yếu mà đã trở nên mạnh mẽ hơn sau cuộc chiến này và có thể trở thành cường quốc thứ tư thế giới” – ông nói thêm.

Máy bay tiếp nhiên liệu Mỹ đậu đầy sân bay Israel

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Israel – bà Miri Regev, các máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ phục vụ cuộc chiến với Iran đang gây tắc nghẽn các sân bay của nước này, dẫn đến nguy cơ hủy bỏ các chuyến bay trong mùa hè, theo đài CNN.

Trong một bức thư gửi Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Miri Regev cảnh báo rằng nước này có thể phải hủy bỏ tới 2,4 triệu vé máy bay cho mùa du lịch hè. Bà cảnh báo nếu Israel không đưa ra quyết định chậm nhất vào ngày 16-6, hành khách sẽ phải được thông báo về việc hủy vé.

“Đây là thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hàng tỉ shekel đối với các hãng hàng không, ngành du lịch và nền kinh tế” – bà Regev viết trong thư. Bà cũng cảnh báo việc hủy vé sẽ làm tổn hại đến “tinh thần quốc gia và khả năng phục hồi của người dân”.

Máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ cất cánh tại sân bay Ben Gurion (Israel) vào tháng 3. Ảnh: FLASH90

Hiện có khoảng 72 máy bay tiếp nhiên liệu quân sự của Mỹ đang đậu tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, chiếm hơn một nửa số chỗ đậu máy bay.

Tại sân bay quốc tế Ramon ở miền nam Israel, khoảng 26 máy bay tiếp nhiên liệu chiếm khoảng 90% số chỗ đậu có sẵn. Trong khi đó, bà Regev cho biết không có một máy bay tiếp nhiên liệu nào của Mỹ đậu tại các căn cứ không quân của Israel.

Bà Regev cho biết giải pháp “ngay lập tức” là di chuyển ít nhất 30 máy bay tiếp nhiên liệu đến các căn cứ quân sự.