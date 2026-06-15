Thông tin mới vụ xe biển xanh rời hiện trường sau tai nạn 15/06/2026 14:08

(PLO)- Theo Cục CSGT, ô tô biển xanh trong vụ tai nạn thuộc một cơ quan đóng trên địa bàn Hà Nội, không phải xe thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Sáng 15-6, trên mạng xã hội xuất hiện clip với chú thích “xe công gây tai nạn bỏ chạy quá nguy hiểm”. Clip ghi cảnh một chiếc xe công biển xanh di chuyển trên đường phố. Nhiều người chia sẻ, bình luận và cho rằng cần làm rõ và xử lý nghiêm minh…

Chiếc xe biển xanh trong vụ tai nạn.

Trưa 15-6, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin: Từ thông tin trên mạng xã hội, Cục CSGT và Công an TP Hà Nội đã tổ chức xác minh làm rõ vụ tai nạn.

Cụ thể, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 phút đêm 14-6 tại đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A), thuộc địa phận xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội giữa ô tô 80A-066.xx và mô tô 30Y2-72xx. Hậu quả vụ tai nạn khiến một người bị thương. Qua xác minh xe ô tô thuộc một cơ quan đóng trên địa bàn Hà Nội (không thuộc lực lượng Công an nhân dân).

Được biết tài xế điều khiển xe biển xanh là CTV (35 tuổi, trú Hà Nội). Người điều khiển xe máy là ông NĐV (72 tuổi, trú Hà Nội) và người ngồi sau xe máy là bà NTH (56 tuổi, trú Hà Nội).

Hiện vụ việc đang được Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.