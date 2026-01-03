Clip xe biển xanh vượt ẩu sai quy định, bị CSGT xử phạt 03/01/2026 15:17

(PLO)- Tại nơi đèo dốc, trời mưa nhưng tài xế xe biển xanh vượt ẩu trong trường hợp không được vượt.

Chiều 3-1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã giao Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý đối với phản ánh về việc một chiếc xe công, biển xanh vượt ẩu, sai quy định, tại nơi đường đèo dốc.

Trước đó, lúc 15 giờ 47 phút chiều 27-12-2025, tại km 90+050 quốc lộ 4D (thuộc địa phận Tổ dân phố Ô Quý Hồ 2, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), xe biển xanh 27A-00xxx đã vượt sai quy định tại đoạn đường đèo dốc. Trong khi tại thời điểm nêu trên, trời mưa khiến tầm nhìn hạn chế, suýt để xảy ra tai nạn. Người dân đã ghi clip phản ánh lên Cục CSGT.

Hôm qua (2-1), Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Lào Cai đã xác minh được người điều khiển chiếc xe trên là anh Nguyễn Hùng T (54 tuổi), trú phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Chủ xe công biển xanh 27A-00xxx là một đơn vị cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên.

Clip xe biển xanh vượt ẩu đoạn đường đèo dốc và tài xế bị lập biên bản xử phạt. Video: Cục CSGT.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe T về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt (quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6, Nghị định 168/2024.

Theo Cục CSGT, với lỗi vi phạm trên, tài xế bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng và hình thức xử phạt bổ sung trừ 2 điểm giấy phép lái xe.