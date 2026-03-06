Công an tỉnh Đồng Tháp xử lý nhanh vụ la hét, đập phá tại cửa hàng trang sức 06/03/2026 22:07

(PLO)- Vì mâu thuẫn trong mua bán nữ trang, một phụ nữ ở Đồng Tháp đã đem dao đến cửa hàng trang sức la hét, đập phá tài sản.

Tối 6-3, Công an phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đang điều tra làm rõ vụ một phụ nữ có hành vi gây rối tại cửa hàng trang mua bán trang sức.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, NTKT (42 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, Đồng Tháp) cầm theo con dao đến cửa hàng trang sức ở phường Mỹ Tho la hét và đập phá một số tài sản. Bảo vệ cửa hàng đã can ngăn nhưng bà T vẫn la hét và đập phá thêm một số tài sản khác. Quản lý cửa hàng đã trình báo Công an về vụ việc.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp làm việc với người phụ nữ la hét, đập phá tại cửa hàng trang sức. Ảnh: CA

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Mỹ Tho cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có mặt, khống chế và đưa T về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, T khai do mâu thuẫn với cửa hàng trong việc mua bán nữ trang nên đã có hành vi la hét, đập phá tài sản. Qua xác minh ban đầu, bà T là người khuyết tật nặng và đang nhận trợ cấp hàng tháng.

Công an phường Mỹ Tho đang phối hợp với các lực lượng có liên quan đưa bà T đi xác định tình trạng tâm thần và tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra để làm rõ vụ việc.