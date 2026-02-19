16 giờ lần dấu, khép lại vụ cướp giật tiệm vàng ở Lâm Đồng 19/02/2026 11:48

(PLO)- Trước thời khắc giao thừa vài phút, tổ trinh sát nhận lệnh và lần theo camera, rà soát địa bàn, bám di biến động, lần lượt khống chế hai thanh niên cướp giật tiệm vàng, thu hồi toàn bộ tài sản chỉ sau 16 giờ.

Khi cả nước chuẩn bị bước sang thời khắc giao thừa, tại Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Lâm Đồng, Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đậu Xuân Bảo - Phó Giám đốc, đã trực tiếp chỉ đạo triển khai lực lượng truy xét vụ cướp giật tiệm vàng vừa xảy ra.

Từ cú giật vàng trong tích tắc đến mệnh lệnh giữa đêm

Trao đổi với PLO sau khi bắt giữ thành công 2 thanh niên cướp giật tiệm vàng ngay thời khắc giao thừa, một trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, 22 giờ 20 phút ngày 16-2, tiệm vàng Kim Lượng (thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, Lâm Đồng) bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, giả vờ xem hàng rồi giật 1 dây chuyền và 1 lắc tay trị giá khoảng 74 triệu đồng rồi tẩu thoát. Hình ảnh ghi lại cho thấy đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, hành động nhanh, dứt khoát.

Trần Đỗ Thanh Phong (áo trắng) bị cảnh sát hình sự khống chế, bắt giữ. Ảnh: VT

23 giờ 36 phút, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận lệnh truy xét. 0 giờ 10 phút, tổ công tác đã có mặt tại hiện trường. Từ camera, lời khai bị hại và nhân chứng, ban chuyên án khoanh vùng nhóm nghi vấn tại địa bàn xã Quảng Lập.

Qua rà soát nhanh, hai cái tên nổi lên là Lê Anh Huy và Trần Đỗ Thanh Phong (cùng 18 tuổi, ngụ xã Quảng Lập). Cả hai không có việc làm ổn định, thường xuyên vắng nhà dù có hộ khẩu tại địa phương.

“Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi nơi cư trú, di chuyển bất thường” - trinh sát hình sự cho biết.

Kế hoạch theo dõi bí mật được triển khai ngay trong đêm. Khoảng 14 giờ ngày 17-2, sau nhiều giờ mật phục, lực lượng công an khống chế được Lê Anh Huy tại xã Quảng Lập.

Riêng Phong đã rời địa bàn. Ban chuyên án quyết định không bắt giữa đường để tránh nguy cơ chống đối, gây mất an toàn. Trinh sát âm thầm bám theo phương tiện.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi Phong vừa dừng xe tại khu vực gần nhà người quen, tổ công tác ập đến khống chế ngay tại cổng, đảm bảo an toàn cho người xung quanh.

Chỉ sau 16 giờ từ khi nhận tin báo, vụ án được làm rõ, toàn bộ tài sản bị cướp giật được thu hồi.

Bán vàng trong đêm, chia tiền ở khu vực vắng

Tại cơ quan điều tra, Lê Anh Huy khai đã bàn bạc trước với Phong. Theo đó, Phong vào quầy giả vờ xem dây chuyền, Huy đứng ngoài nổ máy xe chờ sẵn. Khi chủ tiệm đưa dây chuyền ra, Phong giật lấy, chạy ra xe; lúc này Huy tăng ga chở đồng phạm rời khỏi hiện trường.

Sau đó, cả hai vòng vèo qua nhiều tuyến hẻm để cắt đuôi rồi trong đêm mang vàng đến một tiệm vàng tên K.T ở Đơn Dương bán với giá 69 triệu đồng.

Lê Anh Huy lúc bị bắt. Ảnh: Cắt từ clip

Phong khai sau khi nhận tiền, cả hai di chuyển qua nhiều tuyến đường khu vực Tu Tra, P’Ró rồi hướng khu vực gần ngã ba Thành Mỹ, rẽ vào một khu vực vắng gần chùa để chia tiền. Phong nhận 33 triệu đồng, phần còn lại Huy giữ. Huy chở Phong về nhà bạn gái; sau đó Huy đi Đại Ninh còn Phong đón xe đi Đà Lạt.

Phong và Huy bị bắt giữ. Ảnh: VT

Sau khi nhận lại tài sản, chủ tiệm vàng Kim Lượng đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Lâm Đồng vì sự truy xét nhanh chóng, kịp thời trấn an người dân trong dịp đầu năm.

Theo một cán bộ tham gia truy bắt, việc phá án nhanh cho thấy hiệu quả của công tác nắm địa bàn, rà soát đối tượng, trích xuất camera và theo dõi di biến động.

“Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, việc khép lại vụ án chỉ trong 16 giờ không chỉ thu hồi tài sản cho người dân mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn” - cán bộ truy bắt cho biết thêm.