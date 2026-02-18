2 kẻ cướp giật tiệm vàng bị bắt trong đêm 18/02/2026 07:13

(PLO)- Sau 16 giờ truy xét, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ hai kẻ cướp giật dây chuyền, lắc tay trị giá khoảng 74 triệu đồng tại một tiệm vàng ở xã Quảng Lập.

Ngày 18-2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Lê Anh Huy (18 tuổi) và Trần Đỗ Thanh Phong (18 tuổi) cùng ngụ thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi cuớp giật tài sản.

Công an tỉnh Lâm ĐỒng bắt giữ 2 thanh niên cướp giật ở tiệm vàng. Ảnh: VT

Theo đó tối 16-2 (đêm giao thừa) Công an xã Quảng Lập tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Lượng (thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) do bà Huỳnh Thị L (49 tuổi) làm chủ.

Theo trình báo, khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, hai thanh niên đi xe mô tô hiệu Air Blade màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm vàng giả vờ xem hàng. Lợi dụng sơ hở, các đối tượng đã giật 1 sợi dây chuyền và 1 lắc tay rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 74 triệu đồng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VT

Nhận tin báo, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Quảng Lập khẩn trương truy xét.

Đến 15 giờ ngày 17-2, lực lượng công an đã xác định, bắt giữ hai nghi phạm nói trên và thu giữ phương tiện gây án cùng toàn bộ tài sản bị cướp giật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.