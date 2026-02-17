Hải Phòng: 26 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong sáng mùng 1 Tết 17/02/2026 17:56

(PLO)-26 trường hợp tại Hải Phòng vi phạm quy định về nồng độ cồn, trong đó có 1 lái xe ô tô, 23 xe mô tô và 2 phương tiện khác.

Ngày 17-2, thông tin từ công an TP Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, từ 10 giờ sáng ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Hải Phòng đã cùng với toàn quốc đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng cảnh sát giao thông - công an TP Hải Phòng ra quân triển khai kiểm tra, xử lý nồng độ cồn sáng mùng 1 Tết. Ảnh: CAHP

Theo đó, phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hải Phòng đã triển khai nhiều tổ công tác, qua kiểm soát 3.516 phương tiện, các đội, trạm (Phòng Cảnh sát giao thông) đã phát hiện 26 lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn với 1 lái xe ô tô, 23 xe mô tô và 2 phương tiện khác.

Bên cạnh xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tiếp tục xử lý các hành vi vi phạm khác là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để phòng ngừa ùn tắc và kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết cổ truyền 2026.