Khởi tố tài xế xe tải đâm vào xe máy khiến 1 cháu bé tử vong 11/03/2026 15:37

(PLO)- Xe tải dù đến ngã tư nhưng không giảm tốc độ đã đâm vào xe máy khiến một cháu bé tử vong tại chỗ.

Ngày 11-3, Cơ CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa khởi tố bị can đối với Trần Chí Cường (29 tuổi, xã Vĩnh Thủy) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vì đang điều trị sau tai nạn nên bị can đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trần Chí Cường được xác định đã điều khiển ô tô tải tham gia giao thông nhưng không giảm tốc độ khi đi qua nơi giao nhau cùng mức với đường bộ, khu vực có chợ.

Xe tải đâm vào xe máy khiến cháu bé 3 tuổi tử vong tại chỗ.

Đồng thời cũng không nhường đường cho xe đi đến từ bên phải tại nơi giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 28-12-2025, ô tô tải chở keo tràm mang BKS 74C-109.xx do tài xế Trần Chí Cường điều khiển.

Khi đến ngã tư giao nhau giữa tỉnh lộ 575 và 576 (xã Cồn Tiên), xe tải xảy ra va chạm với xe máy do ông THP điều khiển cùng hai con nhỏ.

Sau va chạm, ô tô tải tiếp tục lao vào nhà dân. Cú đâm mạnh đã khiến cháu bé 3 tuổi tử vong tại chỗ và hai người bị thương. Tài xế xe tải Trần Chí Cường cũng bị thương nặng, điều trị nhiều ngày tại bệnh viện.