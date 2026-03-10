Công an xác minh vụ xe ô tô di chuyển lạ ở Quảng Trị 10/03/2026 20:57

(PLO)- Một video được đăng tải thể hiện xe ô tô màu đen dừng giữa đường rồi tiến lên, lùi lại nhiều lần khiến phương tiện phía sau không di chuyển được.

Chiều ngày 10-3, trên mạng xã hội đăng tải một video với nội dung xe ô tô màu đen BKS 73...dừng giữa đường rồi tiến lên và lùi lại nhiều lần khiến phương tiện phía sau không di chuyển được.

Theo thông tin camera hành trình của một xe ô tô màu đỏ di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Du (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) ghi lại thì có một xe ô tô màu đen BKS 73...dừng giữa đường khiến xe này không thể di chuyển.

Ô tô màu đen BKS 73...bất ngờ dừng giữa đường rồi tiến và lùi lại, khiến phương tiện phía sau không thể di chuyển. Ảnh: Cắt từ clip.

Sau đó, xe ô tô màu đen BKS 73...tiếp tục tiến lên một đoạn rồi lùi lại và dừng giữa đường. Nhiều người dân đi sau bức xúc vì không thể di chuyển do tuyến đường này chỉ có 2 làn đường.

Trong video này, có lọt tiếng người nói thông tin về chủ của chiếc xe.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng CSGT đang tiến hành xác minh và sẽ mời tài xế liên quan lên làm việc vào ngày mai.