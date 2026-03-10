Người phụ nữ có 2 tiền án bị truy tố vì chống phá Nhà nước 10/03/2026 16:23

(PLO)- VKSND tỉnh Hưng Yên đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Thị Huệ và yêu cầu người này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngày 10-3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết VKSND tỉnh này đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Thị Huệ (45 tuổi, ngụ xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên).

Bị can Đặng Thị Huệ.

Bị can Huệ bị truy tố về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 117 BLHS.

Trước đó, ngày 28-10-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã số 497 đối với bị can Huệ về tội danh nêu trên.

Theo hồ sơ, bị can Huệ làm lao động tự do, có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Thời gian qua, Huệ bỏ đi khỏi nơi cư trú, thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải các video, bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền. Người này đưa thông tin bịa đặt gây hoang mang, bất mãn trong nhân dân và kích động chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 24-10-2025, Cơ quan An ninh điều tra và VKSND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp chính quyền xã Thư Vũ tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Huệ tại thôn Đông Vinh, xã Thư Vũ.

Cơ quan chức năng yêu cầu bị can Huệ đến trụ sở công an, VKSND hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng sự khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định của pháp luật.