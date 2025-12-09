Kết thúc điều tra vụ án Lê Trung Khoa cùng đồng phạm và vụ Nguyễn Văn Đài 09/12/2025 20:11

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm.

Chiều 9-12, Bộ Công an cho biết ngày 7-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố đối với vụ án Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Bị can Lê Trung Khoa (phải) và Nguyễn Văn Đài. Ảnh: CA

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức và Phạm Quang Thiện.

Bị can Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa), cư trú trước khi xuất cảnh tại phường Đống Đa, Hà Nội.

Bị can Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai), cư trú tại tỉnh Gia Lai.

Bị can Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi, quê TP.HCM), cư trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Bị can Phạm Quang Thiện (47 tuổi, quê Hưng Yên), cư trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khuyến cáo người dân không tham gia, giúp sức, che giấu bị can Lê Trung Khoa lẩn trốn; mọi hành vi tiếp tay sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bị can Phạm Quang Thiện.

Một ngày sau, ngày 8-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố đối với vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Đồng thời, chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đài về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Nguyễn Văn Đài 56 tuổi, quê Hưng Yên; quốc tịch Việt Nam. Nơi cư trú trước khi xuất cảnh Phòng 302, Z8, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, TP Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Nguyễn Văn Đài thực hiện hành vi phạm tội, lẩn trốn; mọi hành vi giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Nguyễn Văn Đài, căn cứ tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.