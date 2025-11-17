Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà bị khởi tố 17/11/2025 19:44

(PLO)- Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà bị khởi tố về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 17-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (quy định tại Điều 117, BLHS).

Bị can Lê Trung Khoa.

Bị can Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa; quốc tịch Việt Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú số 01 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội). Bị can Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai; quốc tịch Việt Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, ngày 8-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Lê Trung và Đỗ Văn Ngà đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Đỗ Văn Ngà.

Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.