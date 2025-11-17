Điều động, chỉ định Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An 17/11/2025 16:41

(PLO)- Ông Võ Trọng Hải được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Chiều 17-11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định số 2525-QĐNS/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định cho ông Võ Trọng Hải.

Theo Quyết định số 2525-QĐNS/TW, ngày 14-11, Ban Bí thư quyết định ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Võ Trọng Hải.

Ông Hải được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thay ông Lê Hồng Vinh (vừa được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030; được giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị).

Ông Võ Trọng Hải (57 tuổi), quê quán xã xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ học vấn: Sỹ quan chỉ huy (Đại học Biên phòng), Đại học Luật; Trình độ Chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác của ông Võ Trọng Hải:

Từ tháng 3-1988 đến tháng 8-1991: Bộ đội Biên phòng Nghệ Tĩnh.

Từ tháng 9-1991 đến 1-2011: Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Tháng 2-2011 đến 7-2011: Trung tá, Học viên Học viện Lục quân.

Tháng 8-2011 đến 9-2011: Trung tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tháng 10-2011 đến 4-2013: Thượng tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Tháng 5-2013 đến 5-2014: Thượng tá, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Tháng 6-2014 đến 7-2018: Đại tá, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh.

Tháng 8-2018 đến 2-2019: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tháng 3-2019 đến 6-2020: Đại tá, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Tháng 7-2020 đến 8-2020: Đại tá, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Giám đốc Công an Nghệ An.

Tháng 9-2020 đến 4-2021: Thiếu tướng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Giám đốc Công an Nghệ An.

Từ tháng 4-2021: Ông Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVII.

Từ ngày 14-11-2025, ông Hải là Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.