Thanh tra TP.HCM thu hồi hơn 22 tỉ đồng, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc 24/12/2025 16:58

(PLO)- Năm 2025, Thanh tra TP.HCM triển khai hàng chục cuộc thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm kinh tế, kiến nghị thu hồi hơn 22 tỉ đồng và chuyển 3 vụ việc sang cơ quan điều tra.

Chiều 24-12, Thanh tra TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đến dự hội nghị có ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Đào Trung Kiên, Cục trưởng Cục 3 Thanh tra Chính phủ. Về phía UBND TP.HCM có ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, các sở, ngành TP.HCM.

Thanh tra TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành thanh tra TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Thu hồi hàng chục tỉ đồng sau thanh tra

Theo Thanh tra TP.HCM, công tác thanh tra năm 2025 triển khai trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy giữa TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng vẫn bảo đảm tính liên tục.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, cơ quan thanh tra của ba địa phương triển khai 35 đoàn thanh tra, kiểm tra. Sau sáp nhập (từ ngày 1-7), Thanh tra TP.HCM tiếp tục tổ chức 72 đoàn thanh tra, kiểm tra, tăng 277% so với cùng kỳ.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm kinh tế với tổng số tiền kiến nghị thu hồi hơn 22,2 tỉ đồng, hiện đã thu hồi hơn 20 tỉ đồng. Ngành thanh tra kiến nghị xử lý hành chính 5 tổ chức, 15 cá nhân và chuyển 3 vụ việc sang cơ quan điều tra.

Đáng chú ý, đơn vị huy động hơn 300 thanh tra viên thực hiện 12 đoàn thanh tra chuyên đề đối với 94 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Hoạt động này giúp chỉ ra các "điểm nghẽn" về cơ chế để kiến nghị tháo gỡ, khơi thông nguồn lực đầu tư.

Thanh tra TP.HCM đã thu hồi hơn 22 tỉ đồng sau thanh tra, xử lý nhiều tổ chức, cá nhân trong năm 2025. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng với thanh tra, đơn vị chú trọng tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2025, toàn ngành tiếp hơn 2.100 lượt công dân, xử lý 100% đơn thư thuộc thẩm quyền. Thanh tra TP.HCM tham mưu giải quyết 518/528 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt tỉ lệ 98,1%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, đơn vị triển khai các đoàn thanh tra trách nhiệm người đứng đầu, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai tài sản. Năm 2025, ngành chức năng xác minh tài sản, thu nhập đối với 133 trường hợp, yêu cầu kiểm điểm một số trường hợp kê khai chưa đầy đủ.

Ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Xử lý dứt điểm tồn đọng, phòng ngừa vi phạm từ sớm

Năm 2026, Thanh tra TP.HCM mục tiêu kết thúc 100% các đoàn thanh tra theo kế hoạch, khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận. Đồng thời, đơn vị tăng cường công khai, minh bạch và kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đánh giá cao nỗ lực của Thanh tra TP.HCM. Ông nhấn mạnh thời gian tới cần nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, kiên quyết thu hồi tài sản vi phạm, xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm, không để thất thoát.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cũng yêu cầu Thanh tra TP tăng cường thanh tra các dự án sử dụng vốn ngân sách có nguy cơ lãng phí. Ngành cần xác định xử lý sau thanh tra là khâu đột phá, chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa các vụ việc phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Thanh tra cần tiếp tục coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa các vụ việc phức tạp. Đồng thời, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra sai phạm trong hoạt động công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh.

Ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Tiếp thu chỉ đạo, ông Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TP.HCM, khẳng định sẽ triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng kết luận và xử lý dứt điểm các sai phạm tồn đọng.

Thanh tra TP.HCM có 12 tập thể và 187 cá nhân được tặng giấy khen, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra” và “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM”. Ảnh: PHẠM HẢI

Dịp này, Thanh tra TP.HCM có 12 tập thể và 187 cá nhân được tặng giấy khen, kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thanh tra" và "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM".