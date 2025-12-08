Ông Phạm Văn Nghì làm Chánh Thanh tra TP.HCM 08/12/2025 08:33

Sáng 8-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã công bố quyết định của UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghì làm Chánh Thanh tra TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Nghì. Ảnh: HÀ THƯ

Trước đó, từ 20-11, ông Nghì được giao quyền Chánh Thanh tra TP.HCM sau khi ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM, được HĐND TP.HCM bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Phạm Văn Nghì, sinh năm 1978, quê tỉnh Tiền Giang cũ, nay là Đồng Tháp. Ông có trình độ Thạc sĩ luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Phạm Văn Nghì làm Phó Chánh Thanh tra TP.HCM từ tháng 5-2020. Trước khi về công tác ở Thanh tra TP.HCM, ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10 cũ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng Thanh tra TP đã kiện toàn vị trí lãnh đạo được trưởng thành từ chính đơn vị.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, tân Chánh Thanh tra TP.HCM Phạm Văn Nghì đã trải qua quá trình công tác liên tục và đạt nhiều kết quả, giúp TP phát triển ổn định và bản thân ông Nghì cũng khẳng định được bản lĩnh, hiệu quả công việc. Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tin tưởng, giao phó ông Nghì giữ nhiệm vụ Chánh Thanh tra TP.HCM.

Chủ tịch TP.HCM đề nghị tập thể Thanh tra TP.HCM phải giữ đoàn kết nội bộ để lãnh đạo hiệu quả.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Nguyễn Văn Được, nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành thanh tra rất nặng nề, giúp cho lãnh đạo TP kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của tất cả sở, ngành, địa phương theo đúng quy định. Ông đề nghị ngành thanh tra TP.HCM tham mưu cho lãnh đạo TP trong quá trình điều hành sự phát triển TP.

“Có nhiều vụ việc cần sự tham mưu của ngành thanh tra, tư pháp để lãnh đạo TP điều hành đúng quy định pháp luật, giữ đúng lề, đi đúng lối, đảm bảo sự phát triển” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM khẳng định TP sắp bước sang trang mới, có nhiều đặc quyền hơn để đột phá; được Đảng, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm, kỳ vọng trở thành cực phát triển, siêu đô thị, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. “Toàn TP cũng sẽ như một đại công trường, khởi nhiều công trình ý nghĩa” – ông nói.

Tân Chánh Thanh tra TP.HCM Phạm Văn Nghì phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Thanh tra TP.HCM tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được.

Ông Phạm Văn Nghì bày tỏ đây là niềm vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm lớn lao. Đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo TP, ông hứa sẽ không ngừng phấn đấu, nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng quản lý, cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra TP đoàn kết, chủ động thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền được giao một cách tốt nhất.

“Chúng tôi cương quyết phòng chống tiêu cực ngay trong chính lực lượng của mình để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu của công tác thanh tra” – ông Nghì nhấn mạnh và cho biết sẽ tham mưu cho lãnh đạo TP tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với công trình, dự án nhằm khơi thông nguồn lực vì mục tiêu phát triển của TP.