Ông Trần Văn Bảy dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ THADS TP.HCM 04/12/2025 17:29

(PLO)- Ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận những nỗ lực của THADS TP.HCM trong năm 2025...

Ngày 4-12, Đảng bộ Thi hành án dân sự TP.HCM (THADS TP.HCM) tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2025.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong năm đầu tiên triển khai mô hình mới và rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM...

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ THADS TP.HCM năm 2025. Ảnh: CẨM TÚ

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng THADS TP.HCM, nhấn mạnh các yêu cầu kiểm điểm bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Ông cũng nêu ra các ưu điểm, hạn chế và làm rõ trách nhiệm trong thực hiện chức trách được giao; các nhiệm vụ mới phát sinh khi triển khai mô hình tổ chức một cấp.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cho biết Tổ công tác của Đảng ủy UBND TP đã lắng nghe và chia sẻ cùng THADS TP.HCM. Đặc biệt là đối với những khó khăn, vướng mắc đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND TP.

Thay mặt lãnh đạo TP, đại diện Tổ công tác của Đảng ủy UBND TP.HCM ghi nhận những nỗ lực rất lớn của THADS TP.HCM trong năm 2025. Đây được xem năm bản lề khi vừa phải bảo đảm chỉ tiêu chuyên môn vừa phải sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới.

Ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại hội nghị. Ảnh: CẨM TÚ

Đối với báo cáo kiểm điểm tập thể và từng cá nhân, ông Trần Văn Bảy đề nghị THADS TP.HCM phải thể hiện rõ những kết quả nổi bật của đơn vị trong năm 2025. Đặc biệt khi THADS TP.HCM đi vào hoạt động theo mô hình một cấp với khối lượng án và giá trị phải thi hành án rất lớn; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, cũng như yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cạnh đó, các báo cáo kiểm điểm cần phải nêu cụ thể về số lượng, chất lượng phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, "dễ mất cán bộ". Trách nhiệm của Đảng ủy trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, mức độ khắc phục các tồn tại, hạn chế mà các đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra trong thời gian trước.

Ông Trần Văn Bảy cũng đề nghị Đảng ủy THADS TP.HCM mạnh dạn chỉ ra những vấn đề còn tồn đọng cùng giải giải pháp khắc phục, xem đó là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và cầu thị. Các báo cáo kiểm điểm phải trung thực và làm rõ nét sự khác biệt, vượt trội và tính đặc thù của cơ quan THADS TP.HCM.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng THADS TP.HCM, đã trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2025. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được của đơn vị trong bối cảnh chuyển từ mô hình hai cấp sang một cấp. Khối lượng án phải thi hành, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng; các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp; tiến độ giải quyết, thu hồi tài sản cho nhà nước và cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng THADS TP.HCM, tại hội nghị. Ảnh: CẨM TÚ

Trong điều kiện đó, tập thể Đảng ủy THADS TP.HCM vẫn giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, nêu gương của người đứng đầu và thường xuyên chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Năm 2025, đơn vị hoàn thành và vượt 2 chỉ tiêu được giao và được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết công tác chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng nổi bật của đơn vị với vai trò chủ lực trong triển khai biên lai điện tử, tống đạt quyết định thi hành án qua ứng dụng VNeID...

Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa gửi lời cảm ơn trân trọng vì sự quan tâm, chỉ đạo, đồng hành của lãnh đạo UBND TP.HCM và Tổ công tác. Đảng ủy THADS TP.HCM thống nhất tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ "rõ người, rõ việc"; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng còn tồn đọng.

Trên cơ sở thảo luận, hội nghị thống nhất đề xuất xếp loại Đảng ủy THADS TP.HCM năm 2025 ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.