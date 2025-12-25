Cần Thơ: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo 25/12/2025 13:42

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị ngành kiểm sát đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo TP về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 25-12, VKSND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đề nghị ngành kiểm sát TP chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy các giải pháp tăng cường nguồn lực, tạo điều kiện để VKSND hai cấp phát huy tốt hơn vai trò trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kinh tế, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ﻿ Trần Văn Huyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Cạnh đó, tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo TP về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu VKSND TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 120/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 205/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Công an TP, TAND TP trong công tác giải quyết án, rà soát, đối chiếu số liệu các vụ việc tạm đình chỉ, tồn đọng để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ; Liên ngành tư pháp thành phố cần chủ động họp bàn, thống nhất hướng xử lý đối với các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm…

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Dịp này, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Trần Thị Tám được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; ông Lê Nguyễn Trường Sơn, Phó Viện trưởng VKSND TP được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, do đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định tặng bằng khen cho ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng VKSND TP và bà Nguyễn Trúc Hà, Chuyên viên Văn phòng VKSND TP.

Viện trưởng VKSND Tối cao đã tặng Cờ thi đua ngành kiểm sát nhân dân cho 5 tập thể thuộc VKSND TP Cần Thơ gồm: Phòng thực hành công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy, kinh tế, tham nhũng VKSND TP (Phòng 1); Văn phòng VKSND TP; VKSND khu vực 6; VKSND khu vực 8 và VKSND khu vực 9.