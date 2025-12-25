Cần Thơ: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo

Ngày 25-12, VKSND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2026.
Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đề nghị ngành kiểm sát TP chủ động nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy các giải pháp tăng cường nguồn lực, tạo điều kiện để VKSND hai cấp phát huy tốt hơn vai trò trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kinh tế, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.
Cạnh đó, tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo TP về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu VKSND TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 120/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 205/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.
Đồng thời, tăng cường phối hợp với Công an TP, TAND TP trong công tác giải quyết án, rà soát, đối chiếu số liệu các vụ việc tạm đình chỉ, tồn đọng để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ; Liên ngành tư pháp thành phố cần chủ động họp bàn, thống nhất hướng xử lý đối với các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm…
Dịp này, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Trần Thị Tám được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; ông Lê Nguyễn Trường Sơn, Phó Viện trưởng VKSND TP được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, do đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định tặng bằng khen cho ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng VKSND TP và bà Nguyễn Trúc Hà, Chuyên viên Văn phòng VKSND TP.
Viện trưởng VKSND Tối cao đã tặng Cờ thi đua ngành kiểm sát nhân dân cho 5 tập thể thuộc VKSND TP Cần Thơ gồm: Phòng thực hành công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy, kinh tế, tham nhũng VKSND TP (Phòng 1); Văn phòng VKSND TP; VKSND khu vực 6; VKSND khu vực 8 và VKSND khu vực 9.
Tỉ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung còn khá cao
Báo cáo tổng kết năm 2025 của VKSND TP chỉ ra, bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Trong lĩnh vực hình sự, việc thu thập đánh giá chứng cứ khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can còn chưa bảo đảm, dẫn đến Cơ quan điều tra đình chỉ 5 vụ/3 bị can, trong đó nơi khác chuyển về 1 vụ/1 bị can, Cơ quan điều tra của Cần Thơ (cũ) khởi tố 4 vụ/2 bị can.
Tỉ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ở một số VKSND quận, huyện trước hợp nhất vẫn còn khá cao, trong đó có án do tòa trả hồ sơ.
Chất lượng công tố, kiểm sát một số vụ án còn hạn chế, có 7 vụ bị cấp phúc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại và 8 vụ bị cấp phúc thẩm sửa có trách nhiệm của VKS. Cạnh đó còn xảy ra trường hợp VKS truy tố nhưng tòa án xét xử khác tội danh thuộc trách nhiệm của VKS 1 vụ/3 bị cáo.
Cũng theo báo cáo, án dân sự và kinh doanh thương mại bị hủy, sửa có trách nhiệm của VKS chiếm tỉ lệ cao, trong đó án dân sự sửa 25 vụ, hủy 15 vụ; án kinh doanh thương mại sửa 3 vụ, hủy 1 vụ.
Trong kỳ, tòa án cấp phúc thẩm tuyên sửa 1 vụ án hành chính; TAND cấp cao tại TP.HCM sửa 5 vụ, hủy án 3 vụ hành chính.
Việc tuyên truyền và triển khai thực hiện nhiệm vụ VKS thí điểm khởi kiện vụ án dân sự công ích còn chậm.