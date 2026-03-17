3 bé gái bỏ nhà đi bụi, tìm người mua dâm và cái kết 17/03/2026 18:06

(PLO)- Hai bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Quách Thị Quỳnh Loan đã môi giới mại dâm 3 bé gái cho bị cáo Nguyễn Văn Long để thu lợi bất chính.

Ngày 17-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long 23 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Duyên 14 năm tù, bị cáo Quách Thị Quỳnh Loan 15 năm tù, cùng về hai tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, TBN (sinh năm 2008), LTNH (sinh năm 2010) và QMH (sinh năm 2009) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên quen biết nhau ngoài xã hội.

Cuối năm 2021, cả 3 bỏ nhà đi và thuê khách sạn tại khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM để sinh sống. Để có tiền tiêu xài, cả 3 nảy sinh ý định đi bán dâm.

Biết được việc này nên đầu tháng 3-2022, Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã đưa cả 3 đến gặp Quách Thị Quỳnh Loan nhờ giới thiệu khách mua dâm. Tiền môi giới theo tỷ lệ 4/6, trong đó Loan hưởng 40%, còn lại Duyên và 3 em gái trên tự chia.

Trong tháng 3-2022, thông qua Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Quách Thị Quỳnh Loan, tại một khách ở quận 10 (cũ), TP.HCM, Nguyễn Văn Long mua dâm và quan hệ tình dục với cháu LTNH (chưa đủ 13 tuổi) và cháu TBN (chưa đủ 16 tuổi).

Các bị cáo Quách Thị Quỳnh Loan, Nguyễn Thị Mỹ Duyên làm trung gian, dẫn dắt để cháu LTNH và cháu TBN bán dâm với Long; thu lợi bất chính lần lượt 600.000 đồng, 400.000 đồng.

Ngoài ra, vào tháng 1-2023, Long trực tiếp thỏa thuận mua dâm với cháu LTNH tại một khách sạn. Vào các ngày 14-5-2023 và 30-5-2023, Long trực tiếp liên hệ, thỏa thuận và 2 lần mua dâm với cháu QMH (chưa đủ 16 tuổi) tại phòng trọ ở phường Tân Quý, quận Tân Phú (cũ), TP.HCM.