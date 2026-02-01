Biến khách sạn ở Gò Vấp thành ổ mại dâm để tăng lợi nhuận 01/02/2026 10:37

(PLO)- Công an phường Gò Vấp, TP.HCM vừa đột kích, triệt phá một ổ mại dâm hoạt động tinh vi tại khách sạn L.H trên đường Nguyễn Văn Lượng, bắt quả tang mua bán dâm.

Ngày 1-2, Công an phường Gò Vấp, TP.HCM, đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc chứa mại dâm và môi giới mại dâm xảy ra tại khách sạn LH trên đường Nguyễn Văn Lượng.

Qua công tác trinh sát và nắm tình hình địa bàn, lực lượng phòng chống tội phạm Công an phường Gò Vấp phát hiện khách sạn LH có biểu hiện nghi vấn hoạt động chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Công an lập hồ sơ, xử lý người liên quan. Ảnh: CA

Để triệt xóa tụ điểm này, các cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì bám trụ, thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân. Khi các quy luật hoạt động và vai trò của từng người trong ổ nhóm này được làm rõ, công an phường đã báo cáo, xin lệnh phá án với mục tiêu bắt giữ toàn bộ đường dây.

Đúng 2 giờ ngày 24-1, các mũi tấn công đồng loạt đột kích vào khách sạn LH. Tại phòng 502, lực lượng chức năng bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tiếp tục kiểm tra các phòng khác, Công an phát hiện thêm bảy phụ nữ đang chờ để bán dâm cho khách tại phòng 103 và 302.

Theo điều tra bước đầu, để tăng lợi nhuận kinh doanh, TAT đã kết nối với người bán dâm, đưa khách về khách sạn để thực hiện hành vi mua bán dâm. Giữa TAT và những người này đã thống nhất tỉ lệ ăn chia cụ thể trên mỗi lần giao dịch.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.