Thanh niên sàm sỡ, quấy rối tình dục cô gái bị phạt 12 triệu đồng 31/01/2026 20:27

(PLO)- Công an phường Cầu Kiệu, TP.HCM vừa xử phạt VQK 12 triệu đồng do có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục một cô gái và che biển số xe khi thực hiện hành vi.

Ngày 31-1, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận cũ) cho biết vừa hoàn tất việc xác minh và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với VQK (26 tuổi, tạm trú tại địa phương) về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục.

Trước đó, ngày 28-1, Công an phường tiếp nhận tin báo từ chị DBT (23 tuổi) về việc bị quấy rối tại nơi công cộng.

Theo trình báo, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16-1, khi chị T đang đứng chờ người thân tại khu vực đầu hẻm đường Phan Đình Phùng (phường Cầu Kiệu) thì một nam thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát.

Nam thanh niên chạy xe máy có hành động sàm sỡ cô gái. Ảnh cắt từ clip

Người này đã dùng tay đụng chạm vào vùng ngực của chị T rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến nạn nhân bức xúc và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an phường Cầu Kiệu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương truy xét phương tiện nghi vấn qua hệ thống camera giám sát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định K là người thực hiện hành vi trên.

Công an phường Cầu Kiệu đã xác định, mời làm việc với nam thanh niên. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, K thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đáng chú ý, để tránh bị phát hiện và ghi hình, K đã dùng khẩu trang che kín biển số xe trước khi áp sát và sàm sỡ nạn nhân.

Căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an phường đã lập biên bản xử phạt K về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục theo quy định tại Nghị định 282/2025 với mức phạt bảy triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng buộc người này phải xin lỗi công khai nạn nhân.

Công an đã xử lý hành chính với người này. Ảnh: CA

Đối với hành vi điều khiển xe máy che lấp biển số, K bị xử phạt thêm năm triệu đồng theo Nghị định 168/2024. Tổng hợp mức hình phạt cho cả hai hành vi là 12 triệu đồng.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực vắng vẻ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại thân thể, danh dự người khác, đảm bảo an toàn cho người dân.