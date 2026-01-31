Cháy dữ dội tiệm sửa xe ở Củ Chi 31/01/2026 19:16

(PLO)- Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy tiệm sửa xe ở Củ Chi xảy ra vào sáng 31-1 làm nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Đến chiều tối 31-1, Công an xã Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy tiệm sửa xe ở Củ Chi trên đường Phan Văn Khải để làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 7 phút cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo về hỏa hoạn tại địa điểm sửa chữa xe ô tô tải trên đường Phan Văn Khải. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 18 đã điều động năm xe chuyên dụng cùng 29 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế.

Khói bốc dữ dội từ đám cháy khiến người dân khu vực hốt hoảng. Ảnh: Hữu Tâm

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường lúc 9 giờ 15 phút. Tại đây, do chất cháy chủ yếu là nhựa, vật dụng sửa chữa xe và đồ dùng sinh hoạt gia đình nên ngọn lửa bùng phát mạnh, khói đen tỏa ra bao trùm cả khu vực. Sau gần 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong tiệm sửa xe hư hỏng. Ảnh: Hữu Tâm

Đại diện UBND xã Củ Chi cho biết vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để lửa lan sang các nhà dân lân cận.

Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tiệm sửa xe ở Củ Chi và thiệt hại về tài sản vẫn đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.