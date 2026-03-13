Đắk Lắk: Nhiều cô gái đổ xô đến cầu Kỳ Lộ chụp hình, nhà chức trách cảnh báo nguy hiểm 13/03/2026 16:32

(PLO)- Nhiều cô gái trẻ tự ý đến cầu Kỳ Lộ ở Đắk Lắk chụp hình, quay clip khiến lực lượng chức năng phải cắm biển cấm và phát đi cảnh báo.

Ngày 13-3, ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc điều hành dự án cao tốc thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh, thuộc Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết đơn vị đã lắp đặt biển cấm và đặt các khối bê tông rào chắn ở một đầu đường dẫn lên cầu Kỳ Lộ.

Các cô gái tạo dáng trước cầu Kỳ Lộ. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, đầu còn lại của cầu kết nối với quốc lộ tại nút giao thuộc tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong vẫn phải để trống để các phương tiện đi lại, phục vụ thi công. Vì vậy, một số người đã đi theo lối này để lên cầu, chụp hình, quay clip.

Theo ông Lai, Ban Quản lý dự án 85 đã có văn bản gửi chính quyền địa phương để phối hợp, tuyên truyền, yêu cầu người dân không tự ý di chuyển đến cầu Kỳ Lộ.

"Người dân lên cầu chụp ảnh và đến sát lan can để quay clip. Việc này tiềm ẩn nguy hiểm vì công trình chưa hoàn thành, điểm cao nhất của cầu so với mặt đất lên tới 50 m", ông Lai nói.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh ghi lại cảnh rất đông các cô gái trẻ đến cầu Kỳ Lộ, thuộc địa bàn xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk để chụp hình, quay clip đăng mạng xã hội.

Cầu Kỳ Lộ dài hơn 1,8 km, thuộc dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (dự án cao tốc Bắc-Nam). Hiện, tuyến cao tốc này đang trong quá trình hoàn thiện, chưa bàn giao, chưa đưa vào sử dụng.

Nhiều cô gái đến cầu Kỳ Lộ để chụp hình, quay clip. Ảnh chụp màn hình

Liên quan vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin, cấm các phương tiện tự ý di chuyển trên tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh vẫn còn nhiều vị trí đang thi công, chưa đi vào hoạt động.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài 61,7 km, riêng đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk có chiều dài hơn 42 km.