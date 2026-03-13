Công an TP Huế xử lý hơn 8.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tốc độ 13/03/2026 09:03

(PLO)- Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Công an TP Huế đã xử lý hơn 8.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tốc độ trong 3 tháng đầu năm 2026.

Ngày 13-3, Công an TP Huế cho biết trong 3 tháng đầu năm 2026, các lực lượng thuộc đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó, hơn 8.000 trường hợp liên quan đến vi phạm tốc độ và nồng độ cồn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP Huế kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND thành phố, Công an TP Huế đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an cấp xã tuyên truyền cho hơn 14.000 lượt người dân, đồng thời tổ chức cho gần 300 lái xe và chủ doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành pháp luật.

Đặc biệt, đơn vị huy động tối đa lực lượng và thiết bị kỹ thuật để tuần tra với phương châm "kiên trì, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Các tổ công tác như 1311, Cảnh sát cơ động và tuần tra thanh niên đã xử lý nghiêm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, càn quấy, gây mất an ninh trật tự.

Công an TP Huế cho biết hiện nay lực lượng của đơn vị đang tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Song song đó, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý nghiêm hành vi lạng lách, đua xe trái phép và tăng cường tuần tra tại các "điểm đen" thường xảy ra tai nạn.