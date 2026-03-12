Một người mất tích trên vịnh Vân Phong khi ra đảo đào cây cảnh 12/03/2026 12:29

(PLO)- Ghe chở nhóm 4 người đi khai thác cây cảnh trên vịnh Vân Phong trở về thì một người mất tích. Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Sáng 12-3, các lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm ông NVL (34 tuổi, ngụ xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) mất tích trên vịnh Vân Phong.

Thông tin ban đầu, ngày 9-3, ông L cùng ba người dân trú tại các xã Đại Lãnh và Vạn Thắng đi ghe ra khu vực đảo Hòn Lớn, xã Đại Lãnh để khai thác cây cảnh.

Khu vực nạn nhân mất tích.

Đến sáng 11-3, cả nhóm lên ghe trở về bờ. Khi ghe di chuyển được ít phút đến khu vực biển giữa đảo Cổ Cò và Điệp Sơn, ông L ra phía đuôi ghe đi vệ sinh. Khoảng 10 phút sau, những người cùng đi mới phát hiện người này mất tích. Nhóm người tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa) điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Đơn vị phối hợp với Công an xã Đại Lãnh, Đồn Biên phòng 378 và UBND xã Đại Lãnh tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: MS

Hiện công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết trên vịnh Vân Phong diễn biến phức tạp, sóng to, gió lớn ảnh hưởng đến việc quan sát.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm, đồng thời kêu gọi người dân trên vịnh Vân Phong cung cấp thông tin nếu phát hiện dấu vết liên quan đến nạn nhân.