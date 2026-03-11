An ninh trật tự

Giao nộp hơn 1.000 viên ma túy khi được công an vận động

(PLO)- Công an ở Quảng Trị vận động một thanh niên giao nộp ma tuý sau khi phát hiện người này có nhiều nghi vấn.

Ngày 11-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa vận động một người thuộc diện quản lý sau cai nghiện tự nguyện giao nộp hơn 1.000 viên ma tuý.

ma-tuy.jpegLê Tùng Lâm tự nguyện giao nộp hơn 1000 viên ma tuý sau khi được vận động.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Đồng Sơn tiếp cận kiểm tra Lê Tùng Lâm (30 tuổi, phường Đồng Sơn, Quảng Trị), là người thuộc diện quản lý sau cai nghiện.

Công an phát hiện Lâm có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua vận động, Lê Tùng Lâm tự nguyện giao nộp 1.130 viên ma tuý hồng phiến, năm gói ma túy dạng “nước vui” và một gói ma tuý loại heroin đang cất giấu.

Bước đầu Lâm khai mua số ma tuý trên về cất giấu nhằm mục đích sử dụng và bán lại để kiếm lời.

Minh Trường
