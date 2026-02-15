Thách thức công an trên Facebook, người đàn ông bị khởi tố vì sử dụng ma tuý 15/02/2026 15:48

(PLO)- Sau khi bình luận thách thức dưới một video bắt giữ ma túy, một người đàn ông ở Quảng Ngãi bị công an phát hiện tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 15-2, Công an xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Luân (trú thôn Trung An, xã Bình Sơn) để điều tra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thanh Luân bị khởi tố để điều tra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 31-1, fanpage Truyền hình An ninh Quảng Ngãi đăng tải video về việc lực lượng chức năng đột kích một tụ điểm ma túy, là hầm trú ẩn của Bùi Văn Thiện, bắt giữ sáu đối tượng liên quan.

Dưới phần bình luận của video, Nguyễn Thanh Luân sử dụng tài khoản Facebook cá nhân viết nội dung mang tính thách thức lực lượng chức năng.

Theo Công an xã Bình Sơn, Luân có biểu hiện coi thường pháp luật, thái độ ngông cuồng trên không gian mạng.

Qua công tác theo dõi, lực lượng công an phát hiện dù trước đó đã bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Luân vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Đáng chú ý, Luân từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Bình Sơn đã khởi tố để điều tra theo quy định pháp luật.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.