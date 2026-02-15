Đăng hình linh vật ngựa chỉnh sửa phản cảm, 1 người ở Đà Nẵng bị phạt 15/02/2026 12:37

(PLO)- Ông DDH ở Đà Nẵng bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng hình linh vật ngựa ở TP.HCM đã qua chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo gây phản cảm.

Ngày 15-2, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông DDH (64 tuổi, ngụ phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) 7,5 triệu đồng.

Ông H bị xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Ông DDH tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 3-2, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện ông H đăng tải bài viết lên tài khoản facebook cá nhân (có khoảng 14.000 người theo dõi) với nội dung: “Chẳng ra con giáp nào cả!”.

Bài viết kèm theo hình ảnh cổng chào Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Hình ảnh này đã bị chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có nội dung sai sự thật (thể hiện chú ngựa mặc váy và mang giày của nữ).

Hình ảnh qua chỉnh sửa gây phản cảm, làm sai lệch bản chất sự việc, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và người sử dụng mạng xã hội. Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc đã có ý kiến bức xúc, phê phán việc đăng tải hình ảnh bị cắt ghép, xuyên tạc, ảnh hưởng đến hình ảnh văn hóa, mỹ thuật nơi công cộng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp Công an phường Hòa Cường xác minh, mời làm việc đối với ông H.

Linh vật ngựa thật (bên trái) ở TP.HCM và hình ảnh đã qua chỉnh sửa bằng AI do ông H đăng tải. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ do công an cung cấp, ông H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Ông cho hay do thiếu suy nghĩ thấu đáo, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải lên facebook cá nhân, dẫn đến dư luận xấu và phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội.

Qua làm việc và được sự phân tích của tổ công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ, ông H đã nhận thức rõ hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật.

Ông H xin nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với việc đăng tải, chia sẻ nội dung sai sự thật nêu trên, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm túc các quyết định xử lý của cơ quan công an.

Hành vi của ông H đã vi phạm điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.