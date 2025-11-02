Chia sẻ hình ảnh nhạy cảm lên Zalo, 3 người tại Đà Nẵng bị phạt 02/11/2025 21:45

(PLO)- Dùng Zalo cá nhân chia sẻ hình ảnh nhạy cảm lên các nhóm, ba người tại Đà Nẵng bị công an xử phạt.

Tối 2-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Công an phường Hội An Tây vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba người về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin, hình ảnh có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Mức phạt là 7,5 triệu đồng/người, theo điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020 của Chính phủ; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 điều 1 Nghị định 14/2022 của Chính phủ.

Một trong ba người bị xử phạt. Ảnh: CA

Ba người bị xử phạt gồm: NQV (36 tuổi, ngụ phường Điện Bàn Đông), THM (35 tuổi, ngụ phường Hội An Tây, TĐC (36 tuổi, ngụ phường Sơn Trà, cùng thuộc TP Đà Nẵng).

Trước đó, Công an phường Hội An Tây nhận tin báo về việc một số cá nhân đăng tải, chia sẻ hình ảnh cắt ghép mang tính nhạy cảm, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác lên mạng xã hội.

Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định V, M và C đã thực hiện hành vi nêu trên và tiến hành mời làm việc.

Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận 1đã dùng tài khoản Zalo cá nhân chia sẻ hình ảnh nhạy cảm lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia.

Hành vi này đã gây dư luận tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến môi trường mạng, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm người khác.

Theo cơ quan công an, vụ việc là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn xem nhẹ việc đăng tải, chia sẻ nội dung không lành mạnh trên không gian mạng.

Công an phường Hội An Tây khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh trên địa bàn.

Công an cũng khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Không sử dụng mạng xã hội để giải quyết mâu thuẫn cá nhân hay xúc phạm danh dự người khác.