Người đàn ông đánh nữ shipper ở TP.HCM đã khai gì tại cơ quan công an? 18/03/2026 15:10

(PLO)- Do xảy ra tranh cãi trong lúc nhận hàng, người đàn ông đã hành hung nữ shipper tại phường Gia Định, TP.HCM.

Video: Người đàn ông đánh nữ shipper ở TP.HCM đã khai gì tại cơ quan công an?

Ngày 18-3, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Gia Định đang lấy lời khai với người liên quan, củng cố hồ sơ xử lý người đàn ông đã có hành vi tấn công một nữ shipper giao hàng.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 15-3-2026, Công an phường Gia Định tiếp nhận tin báo của chị H.T.D.T (44 tuổi, ngụ TP.HCM) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng xác minh, mời Trương Nguyên Huy (31 tuổi, ngụ tại địa chỉ xảy ra vụ việc) đến làm việc để làm rõ.