Nữ shipper bị thanh niên hành hung, đạp ngã xe ở phường Gia Định 17/03/2026 06:07

(PLO)- Công an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ vụ một phụ nữ giao đồ ăn bị thanh niên hành hung, đạp ngã xe máy.

Ngày 16-3, Công an phường Gia Định, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh clip ghi lại cảnh một phụ nữ giao đồ ăn bị thanh niên hành hung gây bức xúc dư luận.

Vụ việc xảy ra chiều 15-3 trước một khách sạn gần chung cư Miếu Nổi, phường Gia Định, TP.HCM. Nạn nhân là chị HTDT, 42 tuổi, làm nghề shipper.

Nữ shipper bị thanh niên hành hung, đạp ngã xe khi đang giao hàng ở TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung clip, người phụ nữ chạy xe máy chở thùng giữ nhiệt đi giao thức ăn tại khu vực trên thì xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông. Sau đó, thanh niên này liên tục dùng tay đánh vào đầu và vùng lưng khiến nạn nhân té ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, người này còn đạp ngã xe máy của nạn nhân rồi cầm hộp thức ăn đi vào bên trong. Dù một bảo vệ cùng nhiều người xung quanh can ngăn, người này vẫn hung hăng, đạp vào xe máy và đe dọa nam bảo vệ.

Sự việc chỉ dừng lại khi có nhiều người cùng can thiệp. Người phụ nữ giao đồ ăn sau đó được người dân hỗ trợ đưa vào bên trong nghỉ ngơi. Sau khi bị hành hung, chị T đã đến Công an phường Gia Định trình báo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.