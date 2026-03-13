Đường Bến Nghé chi chít 'ổ voi, ổ gà', xe tải sụp bánh
PHẠM HẢI
(PLO)- Đoạn đường Bến Nghé (phường Tân Thuận, TP.HCM) xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt “ổ voi, ổ gà” ngập nước sâu, khiến nhiều xe tải, ô tô sụp bánh, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.
Ngày 13-3, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Tân Thuận (TP.HCM) cho biết các đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục tình trạng hư hỏng trên đường Bến Nghé.
Anh Hoàng, tài xế xe tải vừa gặp sự cố tại đây, cho biết đang chạy thì bánh xe sụp xuống hố nước, xe kẹt cứng giữa đường.
“Nếu không có xe khác hỗ trợ kéo lên thì không biết phải xoay xở thế nào. Đoạn đường này hư hỏng nặng nhưng nước ngập nên rất khó quan sát.
Chung cảnh ngộ, anh Tuấn, một tài xế xe tải khác, nói: Có chỗ nước sâu tới bắp đùi người lớn. Xe container bánh lớn còn ráng bò qua được, chứ xe tải nhỏ như chúng tôi rất dễ bị sụp bánh. Đường hư đã lâu nhưng thời gian gần đây xuống cấp nặng nề hơn.
Khu vực này cũng nằm gần nhiều kho cảng và doanh nghiệp với hàng ngàn công nhân đi lại mỗi ngày. Để tránh các hố sâu ngập nước, nhiều người đi xe máy buộc phải leo lên vỉa hè hoặc chạy lấn làn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI
Chiều 13-3, trao đổi với PLO, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết ngay trong ngày 12-3, lực lượng chức năng đã triển khai sửa chữa tạm thời để khắc phục các điểm hư hỏng trên đường Bến Nghé.
Theo vị này, địa phương đang phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND TP.HCM phương án nâng cấp tuyến đường trong thời gian tới.
“Đây là tuyến đường có mật độ xe tải và xe container lưu thông rất lớn do kết nối khu vực cảng. Phường đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, đồng thời hoàn thiện hệ thống thoát nước để hạn chế tình trạng đọng nước, đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân và phương tiện” – vị đại diện cho biết.