Đường Bến Nghé chi chít 'ổ voi, ổ gà', xe tải sụp bánh 13/03/2026 16:46

(PLO)- Đoạn đường Bến Nghé (phường Tân Thuận, TP.HCM) xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt “ổ voi, ổ gà” ngập nước sâu, khiến nhiều xe tải, ô tô sụp bánh, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Ngày 13-3, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Tân Thuận (TP.HCM) cho biết các đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục tình trạng hư hỏng trên đường Bến Nghé.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành hút nước tại các hố sâu, dọn dẹp mặt đường và tổ chức sửa chữa tạm thời những vị trí hư hỏng nặng nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước đó, theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM trưa 12-3, đoạn đường Bến Nghé dài khoảng 200 m (từ đường Lưu Trọng Lư đến đường Liên Cảng A5, phường Tân Thuận, TP.HCM) đang hư hỏng nặng. Ảnh: PHẠM HẢI

Mặt đường bong tróc, lồi lõm, xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà” ngập nước. Nhiều vị trí tạo thành các hố sâu chiếm gần hết mặt đường hai chiều khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại hiện trường, một số hố nước sâu hơn 0,5 m. Khi xe tải hoặc ô tô chạy qua dễ bị sụp bánh, đứng khựng giữa đường. Nhiều tài xế phải nhờ các xe khác hỗ trợ, dùng xích sắt kéo phương tiện ra khỏi hố. Ảnh: PHẠM HẢI

Anh Hoàng, tài xế xe tải vừa gặp sự cố tại đây, cho biết đang chạy thì bánh xe sụp xuống hố nước, xe kẹt cứng giữa đường.

“Nếu không có xe khác hỗ trợ kéo lên thì không biết phải xoay xở thế nào. Đoạn đường này hư hỏng nặng nhưng nước ngập nên rất khó quan sát.

Xe tải bị sụp bánh xuống hố sâu ngập nước trên đường Bến Nghé, phường Tân Thuận, TP.HCM, tài xế và người dân phải dùng xích kéo phương tiện ra khỏi “ổ voi” giữa đường. Ảnh: PHẠM HẢI

Chung cảnh ngộ, anh Tuấn, một tài xế xe tải khác, nói: Có chỗ nước sâu tới bắp đùi người lớn. Xe container bánh lớn còn ráng bò qua được, chứ xe tải nhỏ như chúng tôi rất dễ bị sụp bánh. Đường hư đã lâu nhưng thời gian gần đây xuống cấp nặng nề hơn.

Theo nhiều tài xế, mỗi khi xe container chạy qua, thùng xe lắc lư mạnh, phát ra tiếng va chạm kim loại. Có lúc xe nghiêng hẳn sang một bên khiến người đi xe máy lưu thông gần đó không khỏi lo lắng. Ảnh: PHẠM HẢI

Không chỉ các tài xế, người dân sinh sống quanh khu vực cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng mặt đường hư hỏng. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo người dân sinh sống quanh khu vực, nguyên nhân khiến tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng có thể liên quan đến sự cố vỡ đường ống nước xảy ra nhiều ngày qua. Nước từ cống tràn lên mặt đường, kết hợp với lượng lớn xe tải và xe container ra vào khu vực cảng khiến nền đường nhanh chóng bị phá vỡ. Ảnh: PHẠM HẢI

Khu vực này cũng nằm gần nhiều kho cảng và doanh nghiệp với hàng ngàn công nhân đi lại mỗi ngày. Để tránh các hố sâu ngập nước, nhiều người đi xe máy buộc phải leo lên vỉa hè hoặc chạy lấn làn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Chiều 13-3, trao đổi với PLO, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết ngay trong ngày 12-3, lực lượng chức năng đã triển khai sửa chữa tạm thời để khắc phục các điểm hư hỏng trên đường Bến Nghé.

Hiện các đơn vị chức năng đang phối hợp với UBND phường Tân Thuận triển khai sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng, đồng thời xử lý tình trạng đọng nước để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo vị này, địa phương đang phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND TP.HCM phương án nâng cấp tuyến đường trong thời gian tới.

“Đây là tuyến đường có mật độ xe tải và xe container lưu thông rất lớn do kết nối khu vực cảng. Phường đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, đồng thời hoàn thiện hệ thống thoát nước để hạn chế tình trạng đọng nước, đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân và phương tiện” – vị đại diện cho biết.

Một tài xế xe công nghệ bị sụp bánh xuống “ổ gà” do nước ngập bằng mặt đường trên đường Bến Nghé, phường Tân Thuận, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI