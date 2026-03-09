Quân khu 7 tuyên truyền pháp luật về bầu cử bằng văn nghệ, phiên tòa giả định 09/03/2026 21:59

(PLO)- Quân khu 7 tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ quyền, nghĩa vụ công dân khi tham gia bầu cử.

Tối 9-3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia bầu cử, qua đó nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm trước ngày hội lớn của đất nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; thủ trưởng các cơ quan Quân khu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị.

Tại đây, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ được xem video clip tuyên truyền với chủ đề “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 hướng về Ngày hội lớn của đất nước”, khắc họa không khí thi đua, phấn khởi của toàn lực lượng hướng tới cuộc bầu cử sắp tới.

Quân khu 7 tuyên truyền thông qua các hình thức như biểu diễn văn nghệ, chiếu video tuyên truyền, tiểu phẩm sân khấu. Ảnh: HẢI NHI

Bên cạnh đó, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ như “Khát vọng Diên Hồng”, “Quốc hội Việt Nam sáng mãi niềm tin” do Đoàn Văn công Quân khu biểu diễn, góp phần tạo không khí sôi nổi, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Phiên tòa giả định diễn ra tại chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Đáng chú ý, ban tổ chức lồng ghép phần giao lưu hỏi - đáp pháp luật về bầu cử, thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia. Một điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm “Bữa cơm đắt giá”, tái hiện tình huống vi phạm liên quan đến hành vi cản trở quyền bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 tham dự chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ tình huống này, Tòa án quân sự Quân khu 7 tổ chức phiên tòa giả định để phân tích các quy định pháp luật, giúp người xem hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm.

Theo ban tổ chức, đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường tuyên truyền pháp luật về bầu cử trong lực lượng vũ trang, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trước ngày hội lớn của đất nước.