TP.HCM: Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trên nhiều nền tảng 09/03/2026 18:27

(PLO)- TP.HCM đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử trên nhiều nền tảng, đặt mục tiêu 99,9% người dân tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu.

Ngày 9-3, Sở VH&TT TP.HCM đã tổ chức cuộc họp về công tác phối hợp tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết đây là thời gian trọng tâm, cao điểm, trọng điểm để truyền thông giúp người dân nắm rõ các thông tin cần thiết trước khi tham gia bỏ phiếu.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: HẢI NHI

Trong tuần cao điểm trước ngày bầu cử, công tác truyền thông tập trung nhấn mạnh thông điệp ngày bầu cử là “ngày hội non sông”, đồng thời phổ biến các quy định, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Thông tin về ứng cử viên, thời gian và địa điểm bỏ phiếu cũng được cung cấp để cử tri thuận tiện tìm hiểu và tham gia.

Các clip hướng dẫn quy trình bỏ phiếu cũng được triển khai để giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

“Mục tiêu là thông qua nhiều phương tiện và nền tảng khác nhau để bảo đảm khoảng 99,9% người dân trên địa bàn TP.HCM được tiếp cận thông tin về bầu cử, qua đó góp phần nâng cao tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu” - ông Hồi nói.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết đơn vị đã phối hợp các cơ quan liên quan gửi văn bản đến doanh nghiệp trên địa bàn, đề nghị tạo điều kiện để người lao động tham gia bầu cử.

Theo đó, doanh nghiệp được khuyến khích tuyên truyền thông tin về bầu cử, đồng thời sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, hạn chế tăng ca vào ngày chủ nhật. Với các doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất liên tục, Sở Nội vụ đề nghị bố trí ca làm việc luân phiên để người lao động có thể tham gia bỏ phiếu.

Đồng thời, Sở Nội vụ cũng đề nghị UBND các phường, xã và đặc khu tăng cường tuyên truyền đến người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp về công tác bầu cử.

Cũng tại cuộc họp, Thượng tá Đoàn Minh Hòa, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP.HCM, cho rằng các sản phẩm truyền thông có thể sáng tạo trên nền tảng thông tin chính thống, nhưng cần tập trung vào những nội dung cơ bản như ý nghĩa ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân.

Thượng tá Đoàn Minh Hòa, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Hòa, nội dung tuyên truyền nên cung cấp thông tin thiết thực như ngày bầu cử và địa điểm bỏ phiếu để người dân dễ tiếp cận và tham gia. Trước khi đăng tải, các sản phẩm truyền thông cần được rà soát kỹ, đồng thời theo dõi các bình luận trên mạng xã hội để kịp thời xử lý những nội dung không phù hợp, tránh ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền và an ninh thông tin.

Một số ý kiến cũng cho rằng, trong bối cảnh người dân tiếp cận thông tin chủ yếu qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, công tác truyền thông cần tận dụng các nền tảng số.

Ngoài các thông tin chính thống, có thể xây dựng các video, clip ngắn, nội dung trực quan để tăng khả năng tiếp cận.

﻿ Các đại biểu tham gia và nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: HẢI NHI

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết chiến dịch truyền thông trong tuần cao điểm sẽ tập trung “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, đồng thời tạo “cuộc hẹn” truyền thông để người dân ghi nhớ thời điểm tham gia bỏ phiếu như như nhấn mạnh thời điểm bỏ phiếu vào sáng Chủ nhật 15-3.

Theo ông Hồi, các hoạt động truyền thông được triển khai từ ngày 10-3 đến sau ngày bầu cử 15-3, trong đó cao điểm tập trung vào tối thứ Sáu và ngày thứ Bảy trước ngày bỏ phiếu nhằm tăng hiệu quả lan tỏa. Các sản phẩm truyền thông được khuyến khích sử dụng hai hashtag #MyHoChiMinh và #MyVote.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Đại diện Sở VH&TT TP.HCM cũng khuyến khích các đơn vị truyền thông, nhà sáng tạo nội dung và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia sản xuất các sản phẩm tuyên truyền về bầu cử. Những nội dung sáng tạo, tạo được xu hướng tích cực sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó, các đơn vị được đề nghị tăng cường hướng dẫn người dân tra cứu thông tin bầu cử trên ứng dụng VNeID để biết địa điểm bỏ phiếu và danh sách ứng cử viên tại khu vực của mình. Đồng thời, cần theo dõi, định hướng các bình luận trên mạng xã hội nhằm bảo đảm thông tin được lan tỏa tích cực, đúng mục tiêu tuyên truyền.