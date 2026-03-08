20 khu vực ở Trường Sa bầu cử sớm 08/03/2026 11:05

(PLO)- 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sớm hơn so với cả nước một tuần.

Sáng 8-3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là điểm bầu cử sớm hơn nhân dân cả nước một tuần, riêng khu vực bỏ phiếu đảo Trường Sa sẽ bầu cử cùng ngày với cả nước, ngày 15-3.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các điểm đảo làm nghi lễ trước khi tổ chức bỏ phiếu. Ảnh: ĐỨC THU

Phát biểu khai mạc bầu cử, Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7, đặc khu Trường Sa, nhấn mạnh bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, phát biểu khai mạc bầu cử. Ảnh: ĐỨC THU

Đây cũng là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; là ngày hội của toàn dân, ngày mà mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn các đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện lựa chọn đại biểu ưu tú. Ảnh: ĐỨC THU

Đặc khu Trường Sa là địa bàn cách trở về địa lý, nằm cách xa đất liền nhất không chỉ riêng tỉnh Khánh Hòa mà của cả nước. Nơi đây chịu tác động trực tiếp của thời tiết, khí hậu khắc nghiệt.

Cử tri ở đây gồm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sinh sống trên các đảo và ngư dân khai thác hải sản trong khu vực.

Việc tổ chức bầu cử sớm không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước, mà còn là yêu cầu thực tiễn phù hợp với điều kiện công tác, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: ĐỨC THU

Mỗi lá phiếu nơi tiền tiêu của Tổ quốc không chỉ lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân mà còn thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Cử tri bỏ phiếu bầu. Ảnh: ĐỨC THU

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, xa đất liền, cử tri vẫn cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; được tham gia đầy đủ vào các sự kiện chính trị chung của đất nước. Từ đó, củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa biển đảo với đất liền, giữa tiền tiêu Tổ quốc với hậu phương lớn.

Đặc khu Trường Sa có 21 điểm bỏ phiếu, đợt này có 20 điểm tổ chức bầu cử sớm. Ảnh: ĐỨC THU

Trước đó, sáng 24-2, tàu 464, tàu 471 thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) rời Quân cảng Cam Ranh đi đặc khu Trường Sa để triển khai công tác bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hai tàu này chở đoàn công tác mang theo các thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri cùng danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 để phục vụ công tác bầu cử tại các đảo.