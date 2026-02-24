Chuẩn bị sẵn sàng để bầu cử sớm ở Trường Sa 24/02/2026 13:25

(PLO)- Hai tàu hải quân lên đường ra đặc khu Trường Sa để triển khai công tác bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 24-2, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm, động viên và tiễn tàu 464, tàu 471 thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) rời Quân cảng Cam Ranh đi đặc khu Trường Sa để triển khai công tác bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa. Ảnh: LG

Hai tàu chở đoàn công tác mang theo các thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri cùng danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 để phục vụ công tác bầu cử tại các đảo.

Tại đặc khu Trường Sa có 21 khu vực bỏ phiếu. Đến nay, các đơn vị bầu cử trên địa bàn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai chu đáo, nghiêm túc.

Ông Hồ Xuân Trường thăm hỏi, giao nhiệm vụ cho lực lượng trên hai tàu chuẩn bị ra đặc khu Trường Sa. Ảnh: LG

Phát biểu tại buổi tiễn tàu, ông Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cho rằng, việc tổ chức bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác nơi đầu sóng ngọn gió; bảo đảm mọi công dân đều thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình.

Các lực lượng đưa thùng phiếu lên tàu để ra đặc khu Trường Sa thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm. Ảnh: LG

Ông Trường đề nghị các lực lượng thực hiện nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và tài liệu bầu cử; tổ chức bầu cử đúng luật, dân chủ, khách quan, đúng tiến độ, thực sự là ngày hội của cử tri nơi biển đảo.