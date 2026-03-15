Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM hòa chung ngày hội non sông 15/03/2026 17:00

(PLO)- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM đã thực hiện quyền công dân, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài để gửi gắm niềm tin.

Sáng 15-3, cùng với cử tri cả nước, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM đã trang nghiêm thực hiện quyền làm chủ, tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 27, phường Hòa Hưng.

Dự và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử TP; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang TP.HCM thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: Bộ Tư Lệnh TP.HCM

Cùng dự có các thành viên Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, công nhân viên chức quốc phòng đang công tác trong khuôn viên cơ quan Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đúng 6 giờ 30 phút, ngày hội lớn bắt đầu bằng nghi thức chào cờ trang trọng. Sau lễ khai mạc, tổ bầu cử phổ biến quy chế, quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung cuộc bầu cử; đồng thời hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy định.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM xem thông tin ứng viên. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là dịp để nhân dân trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM phát biểu khai mạc. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi toàn thể cử tri nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; nghiên cứu kỹ danh sách và tiểu sử các ứng cử viên để lựa chọn, bầu ra những đại biểu thật sự xứng đáng, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Sau khai mạc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM đã thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 với 5 ứng cử viên tham gia ứng cử; và 5 đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 15.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM thực hiện quyền công dân. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Những lá phiếu đầu tiên mang theo niềm tin và kỳ vọng của người chiến sĩ đã được thực hiện.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM thực hiện quyền công dân. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM đã nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài để gửi gắm niềm tin.

Công tác phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, khoa học; phòng bỏ phiếu bố trí trang trọng; thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ được niêm phong, kiểm tra đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Song song với hoạt động bầu cử, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực bỏ phiếu và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài khu vực bỏ phiếu riêng tại Bộ Tư lệnh TP.HCM, cán bộ, chiến sĩ của 6 đơn vị gồm: Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Phú Lợi; Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tam Long; Ban Chỉ huy Phòng thủ 6 - Đặc khu Côn Đảo; Trung đoàn Gia Định; Trung đoàn Bộ Binh 6; Trung đoàn Minh Đạm đã tham gia bầu cử riêng tại đơn vị.

Các đơn vị còn lại bầu cử tại địa phương nơi đóng quân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM xếp hàng chờ bỏ phiếu. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Hoạt động bầu cử trong lực lượng vũ trang TP.HCM diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định và an toàn tuyệt đối; thể hiện rõ trách nhiệm chính trị của người chiến sĩ lực lượng vũ trang TP đối với nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Lựa chọn của cử tri hôm nay sẽ góp phần định hình chất lượng quản trị của ngày mai.

Mỗi lá phiếu là một niềm tin, gửi gắm kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tương lai phát triển của đất nước.