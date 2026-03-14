TP.HCM: Nhiều nơi rộn ràng xe loa len lỏi từng ngõ nhỏ cổ động bầu cử 14/03/2026 11:09

(PLO)- Công tác chuẩn bị tại nhiều phường ở TP.HCM đã hoàn tất. Các điểm bỏ phiếu, danh sách cử tri và hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại nhiều phường trên địa bàn TP.HCM, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Các điểm bỏ phiếu được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên và chương trình hành động theo quy định.

Tại phường Bình Phú, ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường, cho biết toàn phường hiện có 52.000 cử tri, được bố trí tại 23 khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được hoàn tất.

﻿﻿ ﻿ ﻿ Người dân chuẩn bị cờ đỏ sao vàng gắn lên xe máy, sẵn sàng tham gia hoạt động tuyên truyền, tạo không khí rộn ràng trước ngày bầu cử. Ảnh: HẢI NHI

“Với tinh thần chủ động, sáng tạo, địa phương xác định ngày 15-3 là ngày hội của toàn dân. Vì vậy, phường đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ người dân trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử”, ông Thắng nói.

Xe tuyên truyền cổ động của phường Bình Phú diễu hành trên các tuyến đường. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Thắng, địa phương đã tổ chức bài bản các hội nghị giới thiệu tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử. Ngoài ra, chương trình hành động của từng ứng cử viên cũng được gửi đến từng hộ gia đình để cử tri nghiên cứu trước khi lựa chọn.

Ủy ban bầu cử phường cũng phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, khu phố, tuyến đường và từng hộ dân với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” nhằm kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn cử tri.

﻿﻿ Người dân phường Bình Phú diễu hành xe máy treo cờ Tổ quốc, lan tỏa không khí rộn ràng trước ngày bầu cử. Ảnh: HẢI NHI

Người dân phường Bình Phú kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích của nhân dân làm kim chỉ nam cho hành động. Điều này góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Không khí bầu cử lan tỏa khắp các tuyến đường. Ảnh: HẢI NHI

Tại phường Phú An, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng được triển khai đồng bộ. Toàn phường hiện có 56.568 người dân với 35.276 cử tri. Đến nay, địa phương đã phát gần 100% thẻ cử tri đến tay người dân, sẵn sàng cho ngày 15-3.

Theo kế hoạch, phường Phú An bố trí 27 điểm bỏ phiếu để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri. Trong đó, 21 điểm đặt tại văn phòng các khu phố; 1 điểm tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; 1 điểm tại Trường THCS Phú An và 4 điểm tại nhà các hộ dân.

Lãnh đạo phường Phú An chào đón xe tuyên truyền cổ động, lan tỏa không khí rộn ràng trước ngày bầu cử. Ảnh: LÊ ÁNH

Công tác niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên cũng được thực hiện đầy đủ tại các khu vực bỏ phiếu. Chính quyền địa phương phối hợp với các đoàn thể tăng cường vận động người dân tham gia bỏ phiếu đầy đủ, phát huy quyền làm chủ.

﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ Tuyến đường trên địa bàn phường Phú An rợp cờ Tổ quốc, tạo không khí rộn ràng trước ngày bầu cử. Ảnh: LÊ ÁNH



Nhiều cử tri bày tỏ niềm xúc động và háo hức khi sắp được trực tiếp cầm lá phiếu, lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Lực lượng công an dẫn đầu đoàn xe tuyên truyền bầu cử trên tuyến đường rợp cờ tại phường Phú An, TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn dân...