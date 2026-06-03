Thanh tra Chính phủ đang thanh tra tài sản công dôi dư tại Cần Thơ 03/06/2026 18:30

(PLO)- Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tại TP Cần Thơ.

Chiều 3-6, tại phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 5-2026, ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính cho biết Thanh tra Chính phủ đang thanh tra các trụ sở, tài sản công dôi dư sau sáp nhập trên địa bàn TP. Ông Tâm cũng cho hay các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực hỗ trợ đoàn thanh tra.

“Sau khi hoàn thành nội dung này chúng ta sẽ có số lượng chính thức về tài sản công dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó, chúng ta có cơ sở để tiến hành bố trí lại các cơ quan khi có nhu cầu” - Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ cho biết thêm.

Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ. Ảnh: ANH VŨ

Cũng theo ông Tâm, các trụ sở, tài sản công nhà nước dôi dư hiện có ba kênh để khai thác. Thứ nhất do UBND TP giao cho các sở, ban, ngành quản lý, sử dụng hoặc đề xuất khai thác. Kênh thứ hai do Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận, khai thác và kênh thứ ba là nhà ở, đất thuộc Sở Xây dựng.

Giám đốc Sở Tài chính cũng cho biết việc xử lý, khai thác các trụ sở, tài sản công dôi dư còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do liên quan đến công tác xác định giá, tổ chức đấu giá và cho thuê tài sản.

“Bộ Tài chính đã có hướng dẫn và đang trình Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù đối với việc khai thác tài sản công dôi dư. Theo đó, cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá (hệ số K) để xác định giá trị khai thác đối với một số cơ sở nhà, đất mà không nhất thiết phải thực hiện đầy đủ quy trình thuê đơn vị thẩm định giá như trước”, Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ thông tin thêm.

Ông Tâm cũng cho biết hiện có một trường đại học và một số đơn vị sự nghiệp có nhu cầu sử dụng các trụ sở cũ phù hợp với công năng chuyên môn. Sở đang rà soát các thủ tục để bàn giao cho các đơn vị sử dụng đúng quy định.

UBND TP Cần Thơ đã ban hành ba quyết định phê duyệt Phương án xử lý trụ sở, tài sản không sử dụng sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính TP. Ảnh: CHÂU ANH

Trước đó, ngày 15-5, báo cáo với Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết UBND TP đã ban hành ba quyết định phê duyệt Phương án xử lý trụ sở, tài sản không sử dụng sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính TP. Theo đó, có tổng số 684 cơ sở nhà, đất; trong đó có 78 cơ sở nhà, đất do UBND TP tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương.

UBND TP đã thu hồi và chuyển giao để quản lý, sử dụng, xử lý, khai thác 137 cơ sở nhà, đất dôi dư cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, xử lý. Đây là các trụ sở dôi dư của các sở, ngành sau sáp nhập và các cơ sở nhà, đất do TP tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương.

Tuy nhiên, Trung tâm chưa tiếp nhận bàn giao 47 trong số 137 cơ sở nhà, đất. Lý do là hồ sơ pháp lý về đất đai, công trình xây dựng và trang thiết bị chưa được bàn giao đầy đủ, còn thiếu cơ sở xác định vị trí, hiện trạng, giá trị, thời gian sử dụng còn lại của tài sản và thiếu cơ sở pháp lý quản lý...

Còn lại 546 cơ sở nhà, đất dôi dư, TP giao cho UBND các cấp xã quản lý, xử lý. Các trụ sở này trước đây do cấp huyện quản lý, nay chuyển giao về cấp xã quản lý, xử lý theo địa giới hành chính mới nhằm phù hợp với thẩm quyền quản lý địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương.